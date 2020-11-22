Son Dakika! Milli Savunma Bakanlığı'ndan Azerbaycan tezkeresi açıklaması: Mehmetçik 1 yıl süreyle görev yapacak
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Son Dakika! Milli Savunma Bakanlığı'ndan Azerbaycan tezkeresi açıklaması: Mehmetçik 1 yıl süreyle görev yapacak

22.11.2020 11:06 | Son Güncelleme: 22.11.2020 11:34

Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde TBMM'de kabul edilen Azerbaycan tezkeresi ile Dağlık Karabağ'a gidecek askerlerimize ilişkin açıklama yayınladı. Açıklamada, "Mehmetçik, Rusya ile kurulacak ortak merkezde 1 yıl süreyle görev yapacak" ifadeleri yer aldı.

Milli Savunma Bakanlığı, Ermenistan'ı dize getirerek işgal edilen topraklarını geri alan Azerbaycan'a gönderilecek askerlerimizle ilgili açıklama yaptı. Mehmetçik'in Rusya ile kurulacak ortak merkezde yer alacağı belirtilen duyuruda, görev süresinin 1 sene olacağı kaydedildi.

MSB'den yapılan açıklamalar şu şekilde:

"Son bir ayda 8'i büyük, 23'ü orta çaplı 31 operasyonda 80 terörist etkisiz hale getirildi. Pençe operasyonlarında bugüne kadar 348 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonlar sonucu teslim olan ve kaçan terörist sayısında artış oldu. TSK, Ege ve D. Akdeniz'de ülkemizin ve KKTC'nin hak ve menfaatlerini korumaya, Kıbrıs Adası'nda barış ve güvenliğin teminatı olmaya devam edecek.

1 YIL SÜRE İLE GÖREV YAPACAKLAR

Mehmetçik, Rusya ile kurulacak ortak merkezde ve bu merkezin icra edeceği faaliyetlerde 1 yıl süre ile görev yapacaktır"

"EN KISA SÜREDE GİDECEKLER"

Meclis'ten geçen Azerbaycan tezkeresi ile ilgili değerlendirme yapan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "En kısa sürede Mehmetçik, Azerbaycan'daki görevlerinin başına gidecek. Kara Kuvvetlerimiz çalışmalarını tamamladı" demişti.

NE OLMUŞTU?

Ermenistan'ın 27 Eylül'de Karabağ cephe hattı boyunca askeri ve sivil hedeflere yönelik saldırılarına cevaben Azerbaycan, meşru müdafaa hakkına dayanarak karşı harekat başlattı. İşgal altındaki topraklarının kurtarılması yönünde önemli başarı elde eden Azerbaycan, Ermenistan'ı yenilgi anlaşması imzalamaya mahkum etti. Devamında bölgede barış ve istikrarı sağlamak için ortak barış gücü kurulması ve burada Rus ile Türk askerlerinin birlikte görev alması kararlaştırıldı. TBMM ise Azerbaycan tezkeresini kabul ederek süreci hızlandırdı.

Son Dakika! Milli Savunma Bakanlığı'ndan Azerbaycan tezkeresi açıklaması: Mehmetçik 1 yıl süreyle görev yapacak
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