Son Dakika: Milli Savunma Bakanı Akar'dan ABD'ye mesaj: Oyalama olursa çalışmalar biter

19.09.2019 20:11

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar güvenli bölge konusunda ABD ile hava ve kara devriyeleri icra ettiklerini belirterek "Oyalama, geciktirme olursa bu çalışmalar biter. Hazırlıklarımızı yaptık. Hazırlıklarımızı yaptık. Gerektiğinde kendi göbeğimizi kendimiz keseriz" dedi.

Akar'ın açıklaması şöyle:

"ABD ile hava ve kara devriyeleri icra ediyoruz ve üs bölgeleri kurulması için de çalışıyoruz. Müzakere ve ortak çalışmalara; amaç ve hedeflerimize uygun olduğu sürece devam edeceğiz. Oyalama, geciktirme olursa bu çalışmalar biter. Hazırlıklarımızı yaptık. Hazırlıklarımızı yaptık. Gerektiğinde kendi göbeğimizi kendimiz keseriz."