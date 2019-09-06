Son Dakika: Milli Savunma Bakanı Akar, ABD ile ortak kara devriyesi için tarih verdi
Son dakika: ABD ile Suriye'de güvenli bölge için kurulan Müşterek Harekat Merkezi hakkında konuşan Milli Savunma Bakanı Akar, müşterek kara devriyesinin 8 Eylül'de başlamasının planlandığını duyurdu.
06.09.2019 16:54
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Müşterek kara devriyesinin 8 Eylül'de başlamasını planladık. Helikopter uçuşlarını tahkimatın tahribi dahil arazide yapılan, yapıldığı iddia edilen her şeyi bizzat görme fırsatı olarak değerlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.
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