Son Dakika: Milli Savunma Bakanı Akar, ABD ile ortak kara devriyesi için tarih verdi

Son Dakika: Milli Savunma Bakanı Akar, ABD ile ortak kara devriyesi için tarih verdi

Son dakika: ABD ile Suriye'de güvenli bölge için kurulan Müşterek Harekat Merkezi hakkında konuşan Milli Savunma Bakanı Akar, müşterek kara devriyesinin 8 Eylül'de başlamasının planlandığını duyurdu.

06.09.2019 16:54
Son Dakika: Milli Savunma Bakanı Akar, ABD ile ortak kara devriyesi için tarih verdi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Müşterek kara devriyesinin 8 Eylül'de başlamasını planladık. Helikopter uçuşlarını tahkimatın tahribi dahil arazide yapılan, yapıldığı iddia edilen her şeyi bizzat görme fırsatı olarak değerlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Ayrıntılar geliyor...

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et