Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Okulları eylül, ekim aylarında açmak için çalışmalarımız var Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Türkiye'deki koronavirüs salgını nedeniyle uzaktan eğitime geçen okulların açılmasıyla ilgili temmuz, ağustos ayları için değil eylül, ekim ayları için çalışmalarının olduğunu söyledi.

Türkiye'deki koronavirüs salgınında okulların uzaktan eğitime geçmesiyle velilerin en çok merak ettiği konulardan biri de okulların tekrar ne zaman açılacağı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da bu konuda yeni bir açıklama yaptı.

Bakan Selçuk, şunları söyledi:

"YAZIN DA ÇOCUKLARIMIZIN DİNLENMESİNİ İSTİYORUZ"

"Sağlık sorunları giderildiği için okullar açılsın deseler biz buna hazırız. Biz kararlarımızı alırken tek noktadan bakmıyoruz. Yazın da çocuklarımızın dinlenmesini istiyoruz. Biz her türlü telafisini yaparız. Biz bunu hallederiz. Ama toplumun birliğini beraberliğini korumak daha önemlidir. Türkiye'nin gidişatı ya da DSÖ'nün önerisi olumlu yönde olursa biz hemen çalışmalara başarırız. Okulların açılmasında; Temmuz ve Ağustos değil de Eylül ve Ekim aylarını daha dikkatle çalışıyoruz. Tabii Mayıs-Haziran ve Eylül-Ekim dönemlerine ilişkin de çalışmamız bulunuyor.

23 NİSAN PROGRAMI

Biz 23 Nisan için sınıflarda, okullarda etkinlik yapamasak da evde nasıl yapabiliriz diye düşündük. Sabah saat 8.30'da çocuklar adına Anıtkabir'de olacağız. EBA TV'de de 23 Nisan özel yayınımız olacak. 23 Nisan sabahında çocuklarımıza EBA TV2de özel sürprizlerimiz var.

"LGS'DE ONLİNE SINAV YOK"

LGS ile tarihin değişmesi şu an değişmesi mümkün değil. Ama çocuklarımıza bir şey demek istiyorum. Motivasyonu bozmayalım, okullar herkes için kapalı. Biz 7 Haziran'daki sınavı elbette erteleriz ancak böyle bir durum şu an yok. Online sınav da yapılmayacak."