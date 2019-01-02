MHP Samsun İl Başkanı Görevden Alındı, Milletvekili Erhan Usta Disipline Sevk Edildi

MHP Samsun Milletvekili Erhan Usta, Cumhur İttifakı'nın Samsun'daki görüşmeleri ile ilgili konuşmasında "Genel başkanımız ifade etti. Jest ile rest arasında bir harf farkı var. İttifak olmazsa olmazımız değil. MHP olarak Samsun'da 7 belediye istedik ancak AK Parti 2 belediye verdi" ifadelerine yer vermişti. Cumhur İttifakı'na aykırı davranışları gerekçesiyle MHP Samsun Milletvekili Erhan Usta disipline sevk edildi. Aynı gerekçeyle MHP Samsun İl Başkanı Taner Tekin görevden alındı.

MHP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI KARARI DUYURDU

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Cumhur İttifakı ruhuna aykırı faaliyetlerinden dolayı Milliyetçi Hareket Partisi Samsun İl Başkanı görevden alınmıştır. Milliyetçi Hareket Partisi Samsun Milletvekili Erhan Usta'nın da Merkez Disiplin Kurulu'na sevki hususunda gerekli çalışmalar başlatılmıştır." ifadelerini kullandı.

MHP Samsun İl Başkanı Taner Tekin

NE OLMUŞTU?

Samsun'daki tartışma, AK Parti'nin ilde 7 belediye isteyen MHP'ye 2 belediye bırakmasıyla başlamıştı. AK Parti'yi eleştiren MHP'li Usta, "Jest ile rest arasında bir harf farkı var. İttifak olmazsa olmazımız değil" diyerek şunları söylemişti: "Bir ilçede Milliyetçi Hareket Partisi çok güçlü olarak görülüyor ve vatandaş istiyorsa bunun MHP'ye bırakılmaması ittifakın toplam oyuna zarar verir. Biz bu açıdan hakkaniyetli olunmasını gerektiğini ifade ediyoruz. Çünkü seçmen davranışlarına uygun hareket edilmesi lazım."