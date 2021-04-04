Son Dakika! MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Bildiride imzası bulunan 103 emekli amiralin rütbeleri sökülmelidir

Son dakika! Gece yarısı 103 emekli amiralin Montrö Boğazlar Sözleşmesi'yle ilgili yayınladığı bildiriye tepki gösteren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Bildiride imzası bulunan 103 emekli amiralin rütbeleri sökülmelidir. Emeklilik hakları kaldırılmalı, emekli maaşları kesilmelidir" ifadelerinde bulundu.

103 emekli amiralin gece yarısı yayınladığı Montrö Boğazlar Sözleşmesi'yle ilgili tepkiler çığ gibi büyüdü. Hükümetten peş peşe açıklamalar gelirken Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 'Montrö' bildirisi yayınlayan emekli amiraller hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

"RÜTBELERİ SÖKÜLMELİ"

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Bildiride imzası bulunan 103 emekli amiralin rütbeleri sökülmelidir" dedi.

"DERHAL ÖNLEM ALINMALI"

"103 emekli amiralin ortak imzalı yayımlamış oldukları anti demokratik ve tehditvari, aynı zamanda vesayetçi bildiriyi Milliyetçi Hareket Partisi nefretle lanetlemekte ve reddetmektedir" diyen Bahçeli, bu kapsamda alınması gereken önlemleri şu şekilde sıraladı:

"Muhtıra tarzında hazırlanarak gece yarısı servisi yapılan bildiride imzası bulunan amirallerin rütbeleri sökülmelidir. Emeklilik hakları kaldırılmalı, emekli maaşları kesilmelidir. Açıklanan bildirinin çok yönlü adli ve idari soruşturması yapılmalıdır. Ayrıca 103 vesayetçi amiralin imzasıyla yayımlanan bildirinin arkası ve önü kararlılıkla araştırılmalı, bu rezaletin içinde kimlerin olduğu tevsik ve tespit edilmelidir. Konu vatandır, konu demokrasidir, konu milli iradedir.Taviz veya gecikmenin bedeli hiç kuşkusuz ağır olacaktır."

"HADDİNİZİ BİLİN"

Montrö Boğazlar Sözleşmesi'yle ilgili 103 eski amiralin yayınladığı bildiri Ankara'yı ayağa kaldırırken, hükümet ve birçok siyasi isim sabah saatlerinde bildiriye sert tepki gösterdi. Bildiriye ilk tepki gösterenlerden biri olan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, konuyla ilgili yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Bir grup müteakit askerin darbe dönemlerini çağrıştıran açıklaması sadece kendilerini gülünç ve zavallı duruma düşürmüştür. Bilsinler ki aziz milletimiz ve temsilcileri bu zihniyete ve vesayet heveslilerine asla geçit vermeyecektir. Haddinizi bilin ve yerinizde oturun."

"DÜŞÜNCE AÇIKLAMAK BAŞKA, DARBE ÇAĞRIŞIMLI BİLDİRİ AÇIKLAMAK BAŞKA"

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Şentop da, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yıllardır içeride, dışarıda vatan ve millet düşmanlarıyla cephe cephe amansız bir mücadele sürerken ortalıkta gözükmeyen emekliler, kendi uydurdukları gündemlerle kaos simsarlığı üstlenmişler; belli. Kahraman milletimiz 15 Temmuz'da sadece FETÖ'cü darbecileri değil, aynı kaynaktan beslendiğini bildiğimiz bütün darbe sevdalılarını da toprağa gömdü. Düşünce açıklama başka, darbe çağrışımlı bildiri hazırlamak başka" ifadelerini kullandı.