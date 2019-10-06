MHP'den, Devlet Bahçeli tweet'iyle ilgili tepki: ABD, başkanımızdan özür dilesin

06.10.2019 13:14

CNN Türk canlı yayınına katılan MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "ABD'nin yaptığı özürle geçiştirilecek bir hadise değil. Sıradan bir hataya da benzemiyor. Bunun karşılığı verilmeli" dedi. Yalçın, "ABD, Genel Başkanımız Bahçeli'den özür dilemeli" diye sözlerine ekledi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın

ABD MASLAHATGÜZARI, DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NA ÇAĞRILDI

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı, büyükelçiliğin sosyal medyadaki bir paylaşımı beğenisi nedeniyle Dışişleri Bakanlığına çağrıldı. Büyükelçiliğin, dünkü sosyal medya beğenisi hakkında izahatte bulunması istendi.

BAHÇELİ HASTANEYE KALDIRILMIŞTI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 23 Eylül'de üst solunum yolu enfeksiyonuna bağlı ateş yükselmesi nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise "Ben bizzat takip ediyorum Sayın Bahçeli'nin tedavi sürecini... Bir enfeksiyon geçirdi. Şu an enfeksiyonu nekahet evresinde. Sadece dinlenmesi yeterli. Endişe edecek bir şey yok. Doktorları hazır fırsat varken diğer tetkiklerini de yapıyor. Şu an için hiçbir olumsuz tablo yok. Muhtemelen bir hafta içinde çalışmaya başlayabilir." açıklamasında bulunmuştu.

ABD BÜYÜKELÇİLİĞİ, FETÖ FİRARİSİNİN BAHÇELİ TWEETİNİ BEĞENDİ

FETÖ firarisi Ergun Babahan'ın sosyal medyadan paylaştığı "Türkiye halkları Bahçeli'siz bir siyaset dönemine hazır olmalı" mesajı ABD Büyükelçiliği tarafından beğenildi. Bu beğeniye MHP'den sert tepki geldi.



