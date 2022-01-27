Son Dakika: MGK toplantısından Rusya-Ukrayna vurgusu! Taraflara tansiyonun düşürülmesi çağrısında bulunuldu

Yılın ilk Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı Beştepe'de yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantı 4 saat 45 dakika sürdü.

İKİ ÜLKEYE SAĞDUYU ÇAĞRISI

MGK'da son dönemde artan Ukrayna- Rusya gerilimi de ele alındı. MGK bildirisinde tüm taraflara sağduyu içinde tansiyonun düşürülmesi çağrısında bulunuldu.

İşte MGK bildirisi;

2021 yılında milli güvenliğimiz bakımından önem arz eden siyasi, askeri, iktisadi ve sosyal gelişmeler tüm yönleriyle değerlendirilmiş; 2022 yılında karşı karşıya kalınması muhtemel sınamalar ve bu çerçevede yürütülecek faaliyetler müzakere edilmiştir.

TERÖR ÖRGÜTLERİYLE MÜCADELE

PKK/KCK-PYD, FETÖ ve DEAŞ terör örgütleri başta olmak üzere, milli birlik ve beraberliğimiz ile bekamıza yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içinde ve yurt dışında azim, kararlılık ve başarıyla icra edilen operasyonlar hakkında kurula bilgi sunulmuştur.

GÜNEY KAFKASYA

Güney Kafkasya'da barış ve istikrarı güçlendirmek amacıyla kurulan mekanizmaların ve sarf edilen gayretlerin Türkiye ve Ermenistan başta olmak üzere, tarafların yapıcı ve samimi çabalarıyla ilerletilmesine atfedilen önem vurgulanmıştır.

EGE VE AKDENİZ MESELELERİ

Uluslararası hukuku pervasızca ihlal eden ve çarpıtan, antlaşmalar hilafına adaları silahlandırmayı ısrarla sürdüren Yunanistan, diyalog ve iş birliği çağrılarımıza samimiyetle karşılık vermeye davet edilmiş, Ege ve Akdeniz'deki meşru hak ve menfaatlerimizin korunması hususundaki kararlılığımız tekraren hatırlatılmıştır.