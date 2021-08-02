Son dakika... Mezitli'nin kadınlarından yangın bölgelerine su ve gıda desteği

Son dakika haberlerine göre Mezitli Belediyesi Kadın Üretici Pazarlarındaki kadınlar, Aydıncık ve Silifke'deki orman yangınlarından etkilenen vatandaşlara su ve gıda gönderdi.

Mezitli Belediyesi Kadın Üretici Pazarlarındaki kadınlar, Aydıncık ve Silifke'deki orman yangınlarından etkilenen vatandaşlara su ve gıda gönderdi.

Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Aydıncık'tan başlayarak, Silifke, Bozyazı ve Gülnar'da etkili olan orman yangınlarına destek olmak için organize olan Kadın Üretici Pazarındaki kadınlar, topladıkları şemsiye, çadır, su, çay, şeker, ilaç gibi acil ihtiyaç maddelerini Mezitli Belediyesinin kamyonları ile afet bölgesine gönderdi. Mezitlili kadınların da destek olduğu yardımlar, yangınlarla mücadele eden personel ve mağduriyet yaşayan vatandaşlara ulaştı.

Yangınların başladığı ilk andan itibaren kepçe, arazöz ve iş makineleri ile yangın bölgesine ulaştıklarını elirten Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, "Mezitli Belediyesi olarak yangına karşı mücadelede tüm olanaklarımızı seferber ederek araçlarımızı bölgeye gönderdik. Arkadaşlarımız ilk günden itibaren bölgeye giderek Hırmanlı'da yangınların söndürülmesi için canla başla mücadele etti. Bunun yanında belediye olarak mağdur olan vatandaşlarımıza çadır, su gibi zorunlu ihtiyaç malzemelerini ulaştırdık. Şimdi de kadınlarımız her zaman olduğu gibi duyarlılıklarını göstererek aralarında örgütlendiler ve kamyonlar dolusu yardım topladılar. Kadın Üretici Pazarındaki kadınlarımızın öncülüğünde Mezitlili kadınlarımızın topladığı şemsiye, çadır, su, çay, şeker, ilaç gibi acil ihtiyaç maddelerini kamyonlarımızla yangın bölgesine ulaştırarak destek oldular. 'Burası Mezitli' diyerek her zaman farkını ortaya koyan kadınlarımıza, ciğerlerimizi yakan bu yangın sırasında da gösterdikleri duyarlılık dolayısıyla teşekkür ederim" dedi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı