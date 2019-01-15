Son Dakika! Mersin'de Fırtına Nedeniyle Dev Gemi Karaya Oturudu

Mersin'de şiddetli fırtına nedeniyle Lübnan bayraklı WARDEH isimli kargo gemisi, demirli bulunduğu Mersin Limanı Demir Atma Sahasından sürüklenerek sahili 500 metre kala karaya oturdu.

SAHİL GÜVENLİK EKİPLERİ HAREKETE GEÇTİ

Kentte 10 gündür süren yağışla birlikte bu sabah başlayan fırtına, bir kargo gemisinin karaya oturmasına neden oldu. Lübnan bandıralı 'Wardeh' isimli kargo gemisi de fırtına nedeniyle demirli bulunduğu Mersin Limanı'ndan sürüklendi. Gemi, sahile 500 metre kala karaya oturdu. Sahil Güvenlik ekipleri, gemideki personeli kurtarmak için çalışma başlattı.

METEOROLOJİ MERSİN İÇİN UYARDI

Denizlere ait meteorolojik uyarıda, Akdeniz'de rüzgarınSalı sabah saat 09.00 sıralarından itibaren güney ve güneybatı, gece saatlerinden sonra kuzey ve kuzeybatı yönlerden saatteki hızı 90 kilometreye kadar ulaşacak 7 ile 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına, zaman zaman saatteki hızı 105 kilometreye kadar çıkacak 10 kuvvetinde tam fırtına şeklinde esmesinin tahmin edildiği bildirildi.

Fırtınanın 17 Ocak 2019 Perşembe günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesinin beklendiği belirtilen uyarıda, fırtına nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı başta denizciler olmak üzere ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.