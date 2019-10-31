Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon hedefini yüzde 13,9'dan yüzde 12'ye revize etti

31.10.2019 10:45

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal, Enflasyon Raporu sunumunda bankanın TÜFE tahminlerini açıkladı.

Buna göre TCMB, yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 13.9'dan yüzde 12'ye düşürdü. 2020 yıl sonu TÜFE tahmini yüzde 8.2'de kaldı.

GIDA ENFLASYONU TAHMİNİ YÜZDE 11 SEVİYESİNDE SABİT KALDI

Bankanın 2019 sonu gıda enflasyonu yüzde 15'ten yüzde 10 seviyesine düştü. 2020 yıl sonu gıda enflasyonu tahmini yüzde 11 seviyesinde sabit kaldı.

HAM PETROL FİYAT TAHMİNİ DE GERİLEDİ

Tüketici enflasyonunun Ekim ayında tek hanede kalmasının ancak sonrasında hızlanmasının beklendiğini belirten Uysal, ana trendin aşağı yönlü olduğunu ifade etti.

Bankanın ham petrolde 2019 için ortalama fiyat tahmini varil başına 65 dolardan 63.4 dolara geriledi.

Uysal'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Türkiye'de kredi mevduat faizleri belirgin geriledi, kredi büyümesi hız kazandı. Enflasyondaki düşüş eğilimi ile birlikte ekonomideki kademeli toparlanma sürecek. Yatırımlar zayıf seyrini koruyor, net ihracatın büyümeye katkısının azalarak devam edeceğini öngörüyoruz.

Finansman koşullarında iyileşmeye bağlı olarak tüketici kredileri ağustos itibariyla önemli ivme kazandı. Ticariler daha az da olsa ivmelendi.

"ENFLASYON EKİMDE DE TEK HANEDE KALACAK"

Yıllık enflasyondaki düşüş ana alt gruplara yayılırken sürükleyici temel mal ve gıda grupları oldu.TÜFE'nin ekim ayında da tek hanede kalacağını, son iki ayda ters baz etkisiyle bir miktar yükseleceğini öngörüyoruz.

"ILIMLI TOPARLANMA SÜRÜYOR"

Öncü göstergeler ikinci yarıyılda iktisadi faaliyette ılımlı toparlanmanın sürdüğünü gösteriyor. Üçüncü çeyrekte ekonomideki ılımlı toparlanma sürerken, iş gücü piyasasındaki zayıf görünüm devam etti.

"ENFLASYON KADEMELİ OLARAK HEDEFLERE YAKLAŞACAK"

2019 sonu enflasyon tahminini yüzde 12 olarak belirledik. (Önceki tahmin yüzde 13,9) 2020 sonu enflasyon tahmini yüzde 8,2 olarak değişmedi. Enflasyon düşürmeye odaklı, sıkı bir para politikası duruşu ve güçlü bir politika koordinasyonu altında enflasyon kademeli olarak hedeflere yakınsayacak. Aşağı ve yukarı yönlü unsurların birbirini dengelemesiyle 2020 yıl sonu tahmininde değişiklik olmadı.

"PARA POLİTİKASINDA ÖNEMLİ BİR ALANI KULLANDIK"

Para politikası duruşu dezenflasyon politikasıyla uyumlu. Para politikasında önemli bir alanı kullandığımızı vurgulamak isterim. Enflasyonu en yakın zamanda tek haneye düşürmeye odaklandık. Zorunlu karşılık başta olmak üzere araç setini etkin kullandık. Orta uzun vadede sağlıklı büyümeye katkı sağlayarak fiyat istikrarını destekleyeceğini öngörüyoruz."