Son Dakika: Merkel ve Macron'dan Putin'e İdlib çağrısı: Çatışmalar derhal son bulmalı
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Son Dakika: Merkel ve Macron'dan Putin'e İdlib çağrısı: Çatışmalar derhal son bulmalı

Son dakika: Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, telefonda görüştükleri Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e İdlib'de çatışmaların derhal son bulması çağrısında bulundu.

20.02.2020 23:32 | Son Güncelleme: 20.02.2020 23:42
Son Dakika: Merkel ve Macron'dan Putin'e İdlib çağrısı: Çatışmalar derhal son bulmalı

Şansölyesi ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya Devlet Başkanı ile telefonda görüştü.

Suriye'de gerilimin arttığı konusunun ele alındığı görüşmede Merkel ve Macron, Putin'e İdlib'de çatışmaların derhal son bulması çağrısında bulundu.

"ERDOĞAN VE PUTİN İLE BULUŞMAYA HAZIRIZ"

Merkel ve Macron, Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İdlib'de siyasi çözüm bulunması için buluşmaya hazır olduklarını bildirdi.

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