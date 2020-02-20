Son Dakika: Merkel ve Macron'dan Putin'e İdlib çağrısı: Çatışmalar derhal son bulmalı

20.02.2020 23:32 | Son Güncelleme: 20.02.2020 23:42

Almanya Şansölyesi Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü.

Suriye'de gerilimin arttığı İdlib konusunun ele alındığı görüşmede Merkel ve Macron, Putin'e İdlib'de çatışmaların derhal son bulması çağrısında bulundu.

"ERDOĞAN VE PUTİN İLE BULUŞMAYA HAZIRIZ"

Merkel ve Macron, Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İdlib'de siyasi çözüm bulunması için buluşmaya hazır olduklarını bildirdi.

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