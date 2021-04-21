Son dakika: Meksika'da uyuşturucu kartelinin patlayıcı yüklü drone ile düzenlediği saldırıda 2 polis yaralandı
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Son dakika: Meksika'da uyuşturucu kartelinin patlayıcı yüklü drone ile düzenlediği saldırıda 2 polis yaralandı

Son dakika: Meksika'da uyuşturucu kartelinin patlayıcı yüklü drone ile düzenlediği saldırıda 2 polis yaralandı
Anadolu Ajansı / Barış Kahraman - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Meksika'nın batısındaki Michoacan eyaletinde uyuşturucu şebekesinin, patlayıcı yüklü insansız hava araçlarıyla (drone) düzenlediği saldırıda 2 polis memuru yaralandı.

Meksika'nın batısındaki Michoacan eyaletinde uyuşturucu şebekesinin, patlayıcı yüklü insansız hava araçlarıyla (drone) düzenlediği saldırıda 2 polis memuru yaralandı.

Eyalet polisi, yaptığı açıklamada, saldırının Aguililla şehri yakında polisin örgütlü suç şebekelerine düzenlediği operasyon sırasında gerçekleştiğini bildirdi.

Çete üyeleri operasyonda çıkan çatışmada polisleri patlayıcı yüklü dronelerle hedef aldı. Saldırıda yaralan iki polis memuru hastanede tedavi edildi.

Saldırının bölgede "Viagras Karteli" olarak anılan şebekeye karşı güç mücadelesi yürüten "Jalisco Yeni Nesil Karteli" üyelerince düzenlendiği belirtildi.

Örgütün aynı bölgede 2019'da düzenlediği saldırıda 14 eyalet polisi hayatını kaybetmişti.

Güvenlik güçleri, örgüt üyelerinin ay başında bölgede yol kenarlarına hendekler kazıp patlayıcı yüklü araçlar yerleştirmesi üzerine bölgede düzenin yeniden sağlanması için operasyon başlatmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Kahraman

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