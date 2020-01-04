Son Dakika: Marmara Denizi'nde 3.1 büyüklüğünde deprem!
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Son Dakika: Marmara Denizi'nde 3.1 büyüklüğünde deprem!

Son dakika: Marmara Denizi'nde 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, çevre illerden de hissedildi.

04.01.2020 20:24 | Son Güncelleme: 04.01.2020 20:55

, saat 20.13'te 'nın ilçesi açıklarında 3.1 büyüklüğünde meydana geldiğini açıkladı.

10 KM DERİNLİKTE GERÇEKLEŞTİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi'ne göre saat 20.13'te gerçekleşen 3.1 büyüklüğündeki depremin 10.7 kilometre derinlikte meydana geldi.

ÇEVRE İLLERDEN DE HİSSEDİLDİ

Merkez üssü Yalova'nın Çınarcık ilçesi olan 3.1 büyüklüğündeki deprem İstanbul, Bursa ve çevre illerden de hissedildi.


Haber Videosu

: Son Dakika: Marmara Denizi'nde 3.1 büyüklüğünde deprem!
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