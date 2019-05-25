Marmara'da 4,3 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
Marmara Denizi'nde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, İstanbul ve Tekirdağ'da da hissedildi.
Marmara Denizi'nde merkez üssü Çanakkale'nin Biga ilçesi açıklarında 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem İstanbul, Tekirdağ ve ilçelerinde de hissedildi.
DEPREM İSTANBUL'DA DA HİSSEDİLDİ
Kandilli Rasathanesi'nde yer alan bilgiye göre; Marmara Denizi'nde Çanakkale'nin Biga ilçesinin 8,4 kilometre açığında 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 15.13'te yerin 15 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Tekirdağ ve İstanbul'da da hissedildi.
AFAD DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜNÜ 3,9 OLARAK DUYURDU
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) ise depremin büyüklüğünü 3,9 olarak açıkladı.
YORUMLAR (15)
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Ne kadar sığ yorumlarCevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
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Sikinoskiler olmezCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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YARIN DEPREMDE ÖLECEĞİMİ BİLSEM YADA YARIN KİYAMET KOPACAĞİNİ BİLSEM SON GÜNÜMÜ ÇILGINCA EĞLENİP MUTLU GEÇİRİRDİM BU DÜNYAYA BİR KERE GELDİM DİBİNE KADAR TADINI ÇIKARACAĞIM.Cevap Yaz 13 27 Yayından KaldırEMRE: Senin gibiler yüzünden bu haldeyiz.Yayından KaldırBURSA: Nasıl yaniTüm 15 yorumu okumak için tıklayın2 Yayından Kaldır
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