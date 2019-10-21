Son Dakika: Mardin'de terör örgütü PKK ile girilen çatışmada 1 askerimiz şehit oldu

Son Dakika: Mardin'de terör örgütü PKK ile girilen çatışmada 1 askerimiz şehit oldu

Son Dakika: Mardin'in Derik ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 1 askerimiz şehit oldu; 3 terörist etkisiz hale getirildi.

21.10.2019 08:58

Mardin Derik'te terör örgütü PKK ile girilen çatışmada 1 asker şehit oldu, 3 terörist etkisiz hale getirildi. Derik ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, güvenlik güçlerince bir grup teröristle sıcak temas sağlandı.

OPERASYON DEVAM EDİYOR

Çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu, 3 terörist etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyon sürüyor.

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