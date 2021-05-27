Son dakika... Manyas'ta sokak köpeğinin çuval içinde dövülerek öldürüldüğü iddiası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika... Manyas'ta sokak köpeğinin çuval içinde dövülerek öldürüldüğü iddiası

Son dakika... Manyas'ta sokak köpeğinin çuval içinde dövülerek öldürüldüğü iddiası
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler: Balıkesir'in Manyas ilçesinde bir şahsın evinin bahçesinde çuvala koyarak dere boyuna götürdüğü köpeği döverek öldürdüğü iddia edildi.

Balıkesir'in Manyas ilçesinde bir şahsın evinin bahçesinde çuvala koyarak dere boyuna götürdüğü köpeği döverek öldürdüğü iddia edildi.

Manyas'ta tek başına yaşayan H.B.U. (71) isimli kişinin kiralık oturduğu evin bahçesinde yakaladığı sokak köpeğini çuvalın içine koyarak evinin 500 metre ilerisinde bulunan Maltepe Mahallesi Setboyu Caddesi yakınlarında bulunan dere kenarına getirerek burada döverek öldürdüğü iddia edildi. İddiaya göre, işkence anına şahit olan bir vatandaş, hayvan sever emekli hemşire Melek Yıldırım'ı arayıp olayı haber verdi. Bunun üzerine harekete geçen Yıldırım, polisle birlikte dere boyuna geldiğinde kavaklıkların arasında ölmek üzere olan köpeği bulup veterinere götürdü. Ancak yapılan müdahaleye rağmen köpek hayatını kaybetti.

Melek Yıldırım Manyas Cumhuriyet Savcılığına şikayette bulunurken, H.B.U.'nun ortalıktan kaybolduğu iddia edildi. Olaya hayvan severler büyük tepki göstererek, bu işin peşini bırakmayacaklarını söyledi. - BALIKESİR

Son dakika... Manyas'ta sokak köpeğinin çuval içinde dövülerek öldürüldüğü iddiası
Son dakika... Manyas'ta sokak köpeğinin çuval içinde dövülerek öldürüldüğü iddiası

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Antony Blinken Hasan Polatkan Mustafa Sarıgül Bekir Pakdemirli
Magazin Müge Anlı Sibel Can Acun Ilıcalı Serenay Sarıkaya
Spor Gervinho Abdullah Avcı Nihat Özdemir Sergen Yalçın Lukas Podolski
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika... Manyas'ta sokak köpeğinin çuval içinde dövülerek öldürüldüğü iddiası - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.5.2021 23:59:54. #1.15#

title