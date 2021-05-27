Son dakika... Manyas'ta sokak köpeğinin çuval içinde dövülerek öldürüldüğü iddiası

Son dakika haberler: Balıkesir'in Manyas ilçesinde bir şahsın evinin bahçesinde çuvala koyarak dere boyuna götürdüğü köpeği döverek öldürdüğü iddia edildi.

Balıkesir'in Manyas ilçesinde bir şahsın evinin bahçesinde çuvala koyarak dere boyuna götürdüğü köpeği döverek öldürdüğü iddia edildi.

Manyas'ta tek başına yaşayan H.B.U. (71) isimli kişinin kiralık oturduğu evin bahçesinde yakaladığı sokak köpeğini çuvalın içine koyarak evinin 500 metre ilerisinde bulunan Maltepe Mahallesi Setboyu Caddesi yakınlarında bulunan dere kenarına getirerek burada döverek öldürdüğü iddia edildi. İddiaya göre, işkence anına şahit olan bir vatandaş, hayvan sever emekli hemşire Melek Yıldırım'ı arayıp olayı haber verdi. Bunun üzerine harekete geçen Yıldırım, polisle birlikte dere boyuna geldiğinde kavaklıkların arasında ölmek üzere olan köpeği bulup veterinere götürdü. Ancak yapılan müdahaleye rağmen köpek hayatını kaybetti.

Melek Yıldırım Manyas Cumhuriyet Savcılığına şikayette bulunurken, H.B.U.'nun ortalıktan kaybolduğu iddia edildi. Olaya hayvan severler büyük tepki göstererek, bu işin peşini bırakmayacaklarını söyledi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı