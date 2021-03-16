Son Dakika | Manisa'da iple bağladıkları kişiyi öldürdükleri iddia edilen 2 kişi tutuklandı
Son dakika haberleri... Manisa'nın Salihli ilçesinde iple bağladıkları kişiyi döverek öldürdükleri suçlamasıyla gözaltına alınan şüphelilerden 2'si tutuklandı.
Manisa'nın Salihli ilçesinde iple bağladıkları kişiyi döverek öldürdükleri suçlamasıyla gözaltına alınan şüphelilerden 2'si tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, dün Adala Mahallesi'nde gözaltına alınan 4 kişinin Jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden K.A. ve M.K. tutuklandı, E.T. ve İ.D.E. hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Öte yandan şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda 4 kişinin daha gözaltına alındığı öğrenildi.
Olay
Ali Akın'ın bıçakla yaralanması sonrası 4 arkadaşının olaydan sorumlu tuttukları İlyas Filiz'i (39) kaçırarak bir depoda iple bağladıkları ve döverek öldürdükleri iddia edilmiş, şüpheliler gözaltına alınmıştı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Haluk Satır