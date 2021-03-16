Son Dakika | Manisa'da iple bağladıkları kişiyi öldürdükleri iddia edilen 2 kişi tutuklandı

Manisa'nın Salihli ilçesinde iple bağladıkları kişiyi döverek öldürdükleri suçlamasıyla gözaltına alınan şüphelilerden 2'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, dün Adala Mahallesi'nde gözaltına alınan 4 kişinin Jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden K.A. ve M.K. tutuklandı, E.T. ve İ.D.E. hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Öte yandan şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda 4 kişinin daha gözaltına alındığı öğrenildi.

Olay

Ali Akın'ın bıçakla yaralanması sonrası 4 arkadaşının olaydan sorumlu tuttukları İlyas Filiz'i (39) kaçırarak bir depoda iple bağladıkları ve döverek öldürdükleri iddia edilmiş, şüpheliler gözaltına alınmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haluk Satır