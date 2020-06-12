Maçka Parkı'nda içki şişesiyle ağır yarlanan doktorun fotoğrafı ortaya çıktı Maçka Parkı'nda dün akşam saatlerinde tartıştığı kişi tarafından kırık içki şişesiyle ağır yaralanan doktorun fotoğrafı ortaya çıktı.

Maçka Parkı'nda psikiyatri doktoru Süleyman Dönmezler tartıştığı Emrah D. tarafından kırık içki şişesi ile boğazından ve vücudunun farklı yerlerinden yaralanmıştı. Olay yerinden kaçan zanlı, polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürülmüştü. Buradaki işlemlerinin ardından Emrah D. Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilerek nöbetçi savcıya ifade vermişti. Nöbetçi savcılık tarafından ifadesi alınan zanlı Emrah D. 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi. Doktorun ise hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Öte yandan, yaralanan doktorun fotoğrafı ortaya çıktı.

NE OLMUŞTU?

Şişli Maçka Parkı'nda dün akşam 18.00 sıralarında meydana gelen olayda, bir hastanenin psikiyatri bölümünde asistan olan Süleyman Dönmezler, Emrah D'nin kırık bira şişesiyle saldırması sonucu ağır yaralandı. Olaydan sonra kaçan D., Şişli Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı.

"ELİMDE BULUNAN BİRA ŞİŞESİYLE VURDUM"

Şişli Asayiş Büro Amirliği'ne götürülen ve alkollü olduğu belirlenen Emrah D.'nin çok sayıda suçtan sabıkalı olduğu belirlendi. Emrah D.'nin "Hiç tanımıyorum. Yanlarından geçerken bana küfür etti. Ben de elimde bulunan bira şişesini kırarak önce boğazına daha sonra da yüzüne ve kollarına doğru vurmaya başladım. Sonra da otobüse binerek annemin evine gittim" dediği öğrenildi.

Kaynak: İHA