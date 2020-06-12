Maçka Parkı'nda içki şişesiyle ağır yarlanan doktorun fotoğrafı ortaya çıktı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Maçka Parkı'nda içki şişesiyle ağır yarlanan doktorun fotoğrafı ortaya çıktı

Maçka Parkı'nda dün akşam saatlerinde tartıştığı kişi tarafından kırık içki şişesiyle ağır yaralanan doktorun fotoğrafı ortaya çıktı.

Maçka Parkı'nda içki şişesiyle ağır yarlanan doktorun fotoğrafı ortaya çıktı
12.06.2020 20:27 | Son Güncelleme: 12.06.2020 21:14

Maçka Parkı'ndaki laf atma iddiasıyla yaşanan tartışmada Süleyman Dönmezler'in boğazını kesen şüpheli Emrah D., adliyeye sevk edildi.

Maçka Parkı'nda psikiyatri doktoru Süleyman Dönmezler tartıştığı Emrah D. tarafından kırık içki şişesi ile boğazından ve vücudunun farklı yerlerinden yaralanmıştı. Olay yerinden kaçan zanlı, polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürülmüştü. Buradaki işlemlerinin ardından Emrah D. Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilerek nöbetçi savcıya ifade vermişti. Nöbetçi savcılık tarafından ifadesi alınan zanlı Emrah D. 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi. Doktorun ise hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Öte yandan, yaralanan doktorun fotoğrafı ortaya çıktı.

Maçka Parkı'nda içki şişesiyle ağır yarlanan doktorun fotoğrafı ortaya çıktı

NE OLMUŞTU?

Şişli Maçka Parkı'nda dün akşam 18.00 sıralarında meydana gelen olayda, bir hastanenin psikiyatri bölümünde asistan olan Süleyman Dönmezler, Emrah D'nin kırık bira şişesiyle saldırması sonucu ağır yaralandı. Olaydan sonra kaçan D., Şişli Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı.

"ELİMDE BULUNAN BİRA ŞİŞESİYLE VURDUM"

Şişli Asayiş Büro Amirliği'ne götürülen ve alkollü olduğu belirlenen Emrah D.'nin çok sayıda suçtan sabıkalı olduğu belirlendi. Emrah D.'nin "Hiç tanımıyorum. Yanlarından geçerken bana küfür etti. Ben de elimde bulunan bira şişesini kırarak önce boğazına daha sonra da yüzüne ve kollarına doğru vurmaya başladım. Sonra da otobüse binerek annemin evine gittim" dediği öğrenildi.

Kaynak: İHA

İlgili Haberler

Maçka Parkı'nda sağlık çalışanının boğazını kesen saldırganın ifadesi ortaya çıktı
Maçka Parkı'nda sağlık çalışanının boğazını kesen saldırganın ifadesi ortaya çıktı
Maçka Parkı'nda sağlık çalışanının boğazını kesen saldırgan suç makinesi çıktı
Maçka Parkı'nda sağlık çalışanının boğazını kesen saldırgan suç makinesi çıktı

Güncel Manşet

Haberler

Edirne'ye girişler 14-17 Haziran'da sınırlandırıldı Haber
Edirne'ye girişler 14-17 Haziran'da sınırlandırıldı
İcra ihaleleri 15 Haziran itibarıyla yeniden başlayacak Haber
İcra ihaleleri 15 Haziran itibarıyla yeniden başlayacak
10 yaşındaki kızın bahçede gezerken bulduğu gök taşı, ailesini sevince boğdu: Allah'ın bize bir hediyesi Haber
10 yaşındaki kızın bahçede gezerken bulduğu gök taşı, ailesini sevince boğdu: Allah'ın bize bir hediyesi
Bir grup vatandaş, sokak ortasında baldızı ile tartışan genci linç etmek istedi Haber
Bir grup vatandaş, sokak ortasında baldızı ile tartışan genci linç etmek istedi
24 yaşındaki kadın, dünyanın en büyük vajinasına sahip olmak için bıçak altına yattı Haber
24 yaşındaki kadın, dünyanın en büyük vajinasına sahip olmak için bıçak altına yattı
Ünlü şef Özgür Gökçe, abisi Nusret Gökçe'yle çekilen çocukluk fotoğrafını paylaştı Haber
Ünlü şef Özgür Gökçe, abisi Nusret Gökçe'yle çekilen çocukluk fotoğrafını paylaştı
Bilim Kurulu önerdi, Bakan Koca da sıcak bakıyor: Sokağa çıkma yasağı geri gelebilir
Bilim Kurulu önerdi, Bakan Koca da sıcak bakıyor: Sokağa çıkma yasağı geri gelebilir
Çiftçi ve besicilere 886 milyon liralık destek ödemesi bugün başlıyor
Çiftçi ve besicilere 886 milyon liralık destek ödemesi bugün başlıyor
Gıda teröristleri vatandaşlara dana eti yerine at ve eşek eti, yoğurt yerine jelatin yedirdi
Gıda teröristleri vatandaşlara dana eti yerine at ve eşek eti, yoğurt yerine jelatin yedirdi
George Floyd'u öldüren polis suçlu bulunursa 1 milyon dolardan fazla emeklilik ikramiyesi alacak
George Floyd'u öldüren polis suçlu bulunursa 1 milyon dolardan fazla emeklilik ikramiyesi alacak
Talihsiz damat, evlendiği kadının hamile olduğunu gerdek gecesi öğrendi
Talihsiz damat, evlendiği kadının hamile olduğunu gerdek gecesi öğrendi
Diyarbakırlı kadının eve çağırdığı berber, yatalak kocasının sonu oldu
Diyarbakırlı kadının eve çağırdığı berber, yatalak kocasının sonu oldu
Kene ısırmasından enfekte olan kişi, hastalığı başkalarına bulaştırabiliyor
Kene ısırmasından enfekte olan kişi, hastalığı başkalarına bulaştırabiliyor
Sanayi üretimi yıllık yüzde 31,4 azaldı
Sanayi üretimi yıllık yüzde 31,4 azaldı
Kendisini hastaneye götüren sağlık personelini ambulans içinde taciz etti
Kendisini hastaneye götüren sağlık personelini ambulans içinde taciz etti
Beşiktaş Başkanı Çebi: Caner ve Gökhan ile ilgili kararı sezon sonu vereceğiz
Beşiktaş Başkanı Çebi: Caner ve Gökhan ile ilgili kararı sezon sonu vereceğiz
Davutoğlu'nun ekibinde yer alan Cemal Eğin'den Ayasofya için öneri: Kararname ile ibadete açılabilir
Davutoğlu'nun ekibinde yer alan Cemal Eğin'den Ayasofya için öneri: Kararname ile ibadete açılabilir
Fenerbahçeli Max Kruse, Kayserispor maçı kadrosuna alınmadı
Fenerbahçeli Max Kruse, Kayserispor maçı kadrosuna alınmadı
Uşak'ta polis ve bekçileri av tüfeğiyle yaralayan zanlının yeni görüntüleri ortaya çıktı
Uşak'ta polis ve bekçileri av tüfeğiyle yaralayan zanlının yeni görüntüleri ortaya çıktı
Boşanma davası açan eşini boğazını keserek öldürdü
Boşanma davası açan eşini boğazını keserek öldürdü
WhatsApp'a kullanıcıları rahatlatacak 2 yeni özellik geliyor
WhatsApp'a kullanıcıları rahatlatacak 2 yeni özellik geliyor
Batman'da iki aile taşlı sopalı birbirine girdi, kavganın sebebi ise akıl alır gibi değil
Batman'da iki aile taşlı sopalı birbirine girdi, kavganın sebebi ise akıl alır gibi değil
Televizyon çalan hırsız, yolcu minibüsüne binip satmaya götürdü
Televizyon çalan hırsız, yolcu minibüsüne binip satmaya götürdü
17 yaşındaki genç, karpuz yüklü kamyonla ortalığı savaş alanına döndürdü
17 yaşındaki genç, karpuz yüklü kamyonla ortalığı savaş alanına döndürdü
Kızılırmak'ta boğulan 3 çocuğun Sivas'a gelen mevsimlik işçilerin evlatları olduğu ortaya çıktı
Kızılırmak'ta boğulan 3 çocuğun Sivas'a gelen mevsimlik işçilerin evlatları olduğu ortaya çıktı
Tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen İsmail Dükel serbest bırakıldı, Müyesser Yıldız ise tutuklandı
Tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen İsmail Dükel serbest bırakıldı, Müyesser Yıldız ise tutuklandı
Erdoğan'ın uyarısı işe yaradı! Yunanistan küstah açıklamalarına son verip geri adım attı
Erdoğan'ın uyarısı işe yaradı! Yunanistan küstah açıklamalarına son verip geri adım attı
Son Dakika: THY, 19 Haziran'dan itibaren ABD ve Uzak Doğu uçuşlarına yeniden başlıyor
Son Dakika: THY, 19 Haziran'dan itibaren ABD ve Uzak Doğu uçuşlarına yeniden başlıyor
Barcelona, Orkun Kökçü için 35 milyon euro vermeye hazır
Barcelona, Orkun Kökçü için 35 milyon euro vermeye hazır
Esenyurt'ta 4 yaşındaki çocuk pencerede oyun oynarken aşağıya düştü
Esenyurt'ta 4 yaşındaki çocuk pencerede oyun oynarken aşağıya düştü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Halife Hafter Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Seda Sayan Sezen Aksu İrem Derici Kenan Doğulu
Spor Ali Koç Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Hikmet Karaman Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Çocuk Kadın Ankara Galatasaray
Şu an buradasınız: Maçka Parkı'nda içki şişesiyle ağır yarlanan doktorun fotoğrafı ortaya çıktı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.6.2020 21:14:31. #1.15#
title