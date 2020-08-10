Son Dakika: Liselere Giriş Sınavı yerleştirme sonuçları açıklandı
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Son Dakika: Liselere Giriş Sınavı yerleştirme sonuçları açıklandı

Son dakika: Liselere Giriş Sınavı birinci yerleştirme sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinde açıklandı. Anadolu imam hatip liseleri ile mesleki ve teknik anadolu liselerinin doluluk oranı ise yüzde 100'e yaklaştı. Fen, sosyal bilimler ve Anadolu liseleri ise yüzde 100 doldu.

10.08.2020 09:01 | Son Güncelleme: 10.08.2020 09:34

Liselere Giriş Sınavı'nın birinci yerleştirme sonuçları açıklandı. Buna göre Anadolu imam hatip liselerinde yüzde 99,8, mesleki ve teknik anadolu liselerinde yüzde 97 doluluğa ulaşıldı.

KİMLİK NUMARASIYLA SONUÇ ÖĞRENEBİLECEK

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki yerleştirme sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) "www.meb.gov.tr" internet adresinden açıklandı.

Öğrenciler, yerleştirme sonuçlarına T.C. kimlik numaraları ve doğum tarihleri ile "sonuc.meb.gov.tr" internet adresinden ulaşabilecek.

İlk yerleştirmede yerleşemeyen veya yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler için yerleştirme süreci devam edecek.

BİRİNCİ NAKİL SONUÇLARI 17 AĞUSTOS'TA AÇIKLANACAK

Bu kapsamda 10-14 Ağustos'ta yerleştirmeye esas birinci nakil tercih dönemi olacak. Yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçları, 17 Ağustos'ta açıklanacak.

Yerleştirmeye esas ikinci nakil tercih başvuruları, 17-21 Ağustos'ta yapılabilecek. Yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçlarının 24 Ağustos'ta duyurulmasıyla merkezi olarak yürütülen ana yerleştirme süreci tamamlanacak.

Daha sonra hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak ve 28 Ağustos'ta yerleştirme süreci tümüyle sona erecek.

ÖĞRENCİLERİN YÜZDE 92'Sİ İLK 3 TERCİHİNDEN BİRİNE YERLEŞTİ

LGS yerleştirme sonuçlarına göre, merkezi sınavla öğrenci alan fen, sosyal bilimler ve Anadolu liseleri yüzde 100 doldu. Birinci yerleştirme sonuçlarına göre Anadolu imam hatip liselerinde yüzde 99,8, mesleki ve teknik anadolu liselerinde yüzde 97 doluluğa ulaşıldı. Liselere sınavsız yerleştirmenin birinci adımında, öğrencilerin yüzde 92'si ilk üç tercihinden birine yerleşti.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son Dakika: Liselere Giriş Sınavı yerleştirme sonuçları açıklandı
Haber Yorumları (3)
NEVA: Sormaya korkuyorum.
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NUR: Zaten başka okul mu bıraktınız! Çocuklar mecbur imam hatip yazıyor!
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AMAÇ AKILSIZ SORGULAMAYAN BİR MİLLET YAPMAK: Düz liseleri kaldırıp imam hatip ve meslek yaptılar ki millet cahil olsun.
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