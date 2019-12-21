: Son dakika: Libya ile askeri iş birliği anlaşması teklifi, Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi

21.12.2019 16:34 | Son Güncelleme: 21.12.2019 16:44

Türkiye ile Libya arasında 'güvenlik ve askeri işbirliği mutabakat muhtırası teklifi' Meclis'ten geçti. CHP, İYİ Parti ve HDP'nin 'hayır' oyu kullandığı teklif, AK Parti ve MHP'nin oyları ile kabul edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı televizyon programında Libya'ya asker gönderilmesi ile ilgili "Davet gelirse gereken adımları atarız. Libya bizden talep ederse her türlü yardımı vermeye hazırız" demişti.

Arap medyasından gelen haberlere göre ise, Libya'da Birleşmiş Milletler tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti (umh) Türkiye'den askeri destek isteyeceği iddia edilmişti.

Türkiye ile Libya'daki UMH arasında 27 Kasım'da "Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası" ile iki ülkenin uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının muhafazasını hedefleyen "Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası" imzalanmıştı.

"TÜRK ASKERİ LİBYA'YA GİDER Mİ?"

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan günler önce katıldığı bir televizyon programında, "Türk askeri Libya'ya gider mi?" şeklindeki soruya, "Libya isterse Türkiye bunun kararını kendisi verir, kimseden izin almayız. Türkiye dışına asker gönderilmesi bakımından atılması gereken adımlarımız var. Libya'ya her türlü desteği vermeye hazırız" şeklinde yanıt vermişti.

BAHÇELİ VE KARAMOLLAOĞLU DESTEKLEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Türkiye'nin Libya'ya asker gönderme konusundaki önerisine, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'ndan destek gelmişti. Bahçeli, "İhtiyaç hasıl olursa Libya'ya asker göndermek aynı zamanda bir beka meselesi olup MHP'nin desteğini alacaktır" ifadelerini kullanmıştı. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ise konuya ilişkin, "Prensip itibarıyla biz Müslüman bir ülkenin başka bir Müslüman ülke ile çatışmasında yer almayı doğru bulmayız. Arabuluculuk yapmayı tercih ederiz" değerlendirmesinde bulunmuştu.

CHP KANADI TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Cumhuriyet Halk Partisi Basın Sözcüsü Faik Öztrak, konuya dair yaptığı açıklamada, "Libya'ya asker gönderme kararını Katar'a asker gönderme kararını nasıl karşıladıysak öyle karşılarız. Biz Mehmetçiğimizin başka ülkelerin topraklarında bulundurulmasına, o toprakları korumada görevlendirilmesine karşıyız. Biz Mehmetçiğimizin kanının Libya çöllerinde dökülmesine karşıyız" ifadelerini kullanmıştı.

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