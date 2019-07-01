Son dakika! Libya'da alıkonulan Türk vatandaşları serbest bırakıldı

Libya'da Hafter güçlerinin alıkoyduğu 6 vatandaşımız kurtarıldı. 6 Türk gemici, geminin sahibi tarafından güvenlik güçlerinden alınarak tekrar gemiye götürüldüler.

Libya'ya mal bırakmak için duran gemiden karaya inen 6 Türk gemici, Hafter'e bağlı güçler tarafından alıkonuldu. Olaya sert tepki veren Türk Dışişleri Bakanlığı, "Libya'da Hafter'e bağlı illegal milis güçler tarafından altı vatandaşımızın alıkonulması haydutluk ve korsanlık niteliğinde bir eylemdir. Vatandaşlarımızın derhal serbest bırakılmalarını bekliyoruz. Aksi takdirde Hafter unsurları meşru hedef haline gelecektir" uyarısında bulundu.

SERBEST BIRAKILDILAR

Bu uyarının ardından Hafter güçleri Türk vatandaşları bırakmak zorunda kaldı. Edinilen bilgiye göre, 6 gemici vatandaşımız geminin sahibi tarafından güvenlik güçlerinden alınarak gemiye geri götürüldüler.

NE OLMUŞTU?

General Hafter haftasonu sözcüsü aracılığıyla yaptığı açıklamada, "Libya hava sahasının Türk uçaklarına kapatıldığını" ve komuta ettiği birliklerine "bölgedeki Türk gemilerine ve tesislerine saldırmaları emrini verdiğini" belirtmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Libya'nın içişlerine karışmakla suçlayan açıklamada, Türkiye'den Trablus'a inmek isteyen uçakların ve limanlara yanaşmak isteyen gemilerin düşman olarak görüleceği, Libya'daki Türk vatandaşlarının da tutuklanacağı ifade edilmişti.

Libya Devlet Yüksek Konseyi, General Halife Hafter'e bağlı güçlerin Türkiye'ye yönelik tehditlerinin Ankara'ya savaş ilanı anlamına geldiğini bildirmişti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hafter Güçleri'nin Türkiye'ye yönelik sözlerine yanıt vererek, "Hasmane tutum ve saldırıların bedeli çok ağır olacak. Düşmanca hareketlere karşı tedbirimizi aldık" demişti.

6 Türk vatandaşı, Hafter güçleri tarafından rehin alındı.

Dışişleri Bakanlığı, "Libya'da Hafter'e bağlı illegal milis güçler tarafından altı vatandaşımızın alıkonulması haydutluk ve korsanlık niteliğinde bir eylemdir" açıklamasında bulunmuştu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Libya'da bulunan Türk vatandaşlarıyla irtibat kurulduğunu sağlık durumlarının iyi olduğunun teyit edildiğini belirterek, "Alıkonulan vatandaşlarımızın bir an önce serbest bırakılarak Türkiye'ye getirilmesi için ilgili tüm kurumlarımız titizlikle faaliyetlerini sürdürmektedir" demişti.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Libya'da alıkonulan Türk vatandaşlarının durumuna ilişkin olarak "6 vatandaşımızın derhal serbest bırakılmasını istiyoruz" dedi.

Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Agila Salih İsa, Libya Ulusal Ordusu ile Türkiye arasında artan gerginlik üzerine seferberlik ilan etti.