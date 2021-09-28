Son Dakika! KVKK, yetkili kurumlar ve işverenlerin aşı ve PCR test sonucu bilgisini işlemesinin kanuna aykırı olmadığına karar verdi
Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Haberler | Güncel
Son dakika! Kişisel Verileri Koruma Kurulu, koronavirüsle mücadele kapsamında yetkili kurumlar ve işverenlerin aşı ve PCR test sonucu bilgisini işlemesinin kanuna aykırı olmadığına karar verdi.
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#Koronavirüs aşısı yaptırdınız mı?— Haberler.com (@Haberler) September 17, 2021
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