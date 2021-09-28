Son Dakika! KVKK, yetkili kurumlar ve işverenlerin aşı ve PCR test sonucu bilgisini işlemesinin kanuna aykırı olmadığına karar verdi - Haberler
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Son Dakika! KVKK, yetkili kurumlar ve işverenlerin aşı ve PCR test sonucu bilgisini işlemesinin kanuna aykırı olmadığına karar verdi

Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Haberler | Güncel

Son dakika! Kişisel Verileri Koruma Kurulu, koronavirüsle mücadele kapsamında yetkili kurumlar ve işverenlerin aşı ve PCR test sonucu bilgisini işlemesinin kanuna aykırı olmadığına karar verdi.

Ayrıntılar geliyor...

Son Dakika! KVKK, yetkili kurumlar ve işverenlerin aşı ve PCR test sonucu bilgisini işlemesinin kanuna aykırı olmadığına karar verdi
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Kişisel Verileri Koruma Kurulu, Kovid-19'la mücadele kapsamında yetkili kurumlar ve işverenlerin aşı ve PCR test sonucu bilgisini işlemesinin kanuna...

Kişisel Verileri Koruma Kurulu, Kovid-19'la mücadele kapsamında yetkili kurumlar ve işverenlerin aşı ve PCR test sonucu bilgisini işlemesinin kanuna...

 Koronayla mücadelede 2 önemli adım gündemde: Aşı kartı zorunluluğu ve yerli aşı Turkovac kampanyası

Koronayla mücadelede 2 önemli adım gündemde: Aşı kartı zorunluluğu ve yerli aşı Turkovac kampanyası
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Yorumlar (2)
Firat Ozk:on numara olmuş. aşı olmayanlar çevresını rıske göze atmayı göze alıyorsa ne yapılırsa uygundur. prc testı almaya başlanıldı iş yerlerınde coronolar ortaya cıkmaya basladı.. aşı olması için bu ınsanalra ne yapmak lazım. zorlada olsa yapdahada baskı yaptırılsın
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Erdem Taner:Genelgelerle devlet yönetilmez.Bir gün bu saçmalıklar son bulduğunda yargılanacaksınız Hakk katında...
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Haber: Son Dakika! KVKK, yetkili kurumlar ve işverenlerin aşı ve PCR test sonucu bilgisini işlemesinin kanuna aykırı olmadığına karar verdi - Haberler
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