Son Dakika | Kütahya'da termik santraldeki iş kazasında bir kişi öldü - Haberler
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Son Dakika | Kütahya'da termik santraldeki iş kazasında bir kişi öldü

AA / Muharrem Cin - Haberler | Güncel
Son Dakika | Kütahya'da termik santraldeki iş kazasında bir kişi öldü

Son dakika haberi: Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, termik santralde meydana gelen iş kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, termik santralde meydana gelen iş kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Tunçbilek beldesinde faaliyet gösteren termik santralde çalışan Mehmet Samur'un (29) vücudunun bir kısmı henüz belirlenemeyen nedenle kömür numunesi alma makinesine sıkıştı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan Samur'un yaşamını yitirdiği belirlendi.

İşçinin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Doç. Dr. Mustafa Kalemli Tavşanlı Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

AA / Muharrem Cin - Son Dakika Haberleri

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