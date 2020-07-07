Son dakika: Koronavirüsü küçümseyen Brezilya Devlet Başkanı'na koronavirüs bulaştı
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Son dakika: Koronavirüsü küçümseyen Brezilya Devlet Başkanı'na koronavirüs bulaştı

Son dakika: Koronavirüs salgınını küçümseyerek on binlerce vatandaşının ölümünden sorumlu olan Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, koronavirüe yakalandı.

07.07.2020 15:47 | Son Güncelleme: 07.07.2020 16:19

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun Kovid-19 testi pozitif çıktı. Yüksek ateş ve boğaz ağrıları bulunan Bolsonaro, koronavirüs salgını için söylediği "Basit bir grip" demeciyle uzun süre gündem olmuştu.

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, koronavirüs salgını nedeniyle acil durum kararı alan valilere tepki göstererek virüs için "basit bir grip ve ufak bir soğuk algınlığı" ifadelerini kullanmıştı.

EN ÇOK ÖLÜMÜN YAŞANDIĞI İKİNCİ ÜLKE

Bolsonaro'nun pandemiyi umursamayan tavrı pahalıya mal oldu. Brezilya'da Kovid-19 sebebiyle 65 bin 556 kişi hayatını kaybetti. Brezilya bu alanda dünyada ikinci sırada yer alıyor.

Brezilya, vaka sayısında da dünyada ikinci sırada. Solunum yollarını etkileyen virüs, 1 milyon 626 bin 71 kişiyi enfekte etti.

SALGININ MERKEZ ÜSSÜ

Brezilya, Kovid-19 pandemisinde Latin Amerika'daki merkez üssü konumunda bulunuyor.

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Son dakika: Koronavirüsü küçümseyen Brezilya Devlet Başkanı'na koronavirüs bulaştı

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Haber Yorumları (6)
MEMLEKETİM: Ne yapalim yakalandiysa. Devlet baskani olmasi ayricalikmi getiriyor?
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KARACADAG: Bizde ne sandik flas haber diye
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1234: Tedavi etmeyin
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