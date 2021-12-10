Son Dakika | Koronavirüsten ölen veteriner hekim, toprağa verildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son Dakika | Koronavirüsten ölen veteriner hekim, toprağa verildi

Son Dakika | Koronavirüsten ölen veteriner hekim, toprağa verildi
Demirören Haber Ajansı / Can Çelik - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre ADANA'da koronavirüsten kaybeden veteriner hekim Fuat Güneş, toprağa verildi.

ADANA (DHA) - ADANA'da koronavirüsten kaybeden veteriner hekim Fuat Güneş, toprağa verildi.

Adana İl Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Aşı Programları ve Tüberküloz Birimi'nde görevli Veteriner Hekim Fuat Güneş'e iki hafta önce koronavirüs teşhisi konuldu. Durumu ağırlaşınca Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi'nde yoğum bakım ünitesine alınan evli ve 3 çocuk babası Güneş, dün sabah yaşamını yitirdi.

Veteriner hekim Fuat Güneş için Adana İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkanlığı önünde tören düzenlendi. Törene, İl Sağlık Müdürü Halil Nacar ile veteriner hekimin ailesi, yakınları ve mesai arkadaşları katıldı.

Törenin ardından Güneş'in cenazesi, memleketi Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Karabacak köyüne götürülerek gözyaşlarıyla defnedildi.


Son Dakika | Koronavirüsten ölen veteriner hekim, toprağa verildi

Son Dakika | Koronavirüsten ölen veteriner hekim, toprağa verildi

Belediye yolu sattı, mahalleli perişan! Evlerine gitmek için 4 kilometre ilerideki yolu kullanıyorlar

Belediye yolu sattı, mahalleli perişan! Evlerine gitmek için 4 kilometre ilerideki yolu kullanıyorlar

 Türkiye'de son 24 saatte 20 bin 874 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 192 kişi yaşamını yitirdi

Türkiye'de son 24 saatte 20 bin 874 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 192 kişi yaşamını yitirdi

Demirören Haber Ajansı / Can Çelik - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title