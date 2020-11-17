Son Dakika! Koronavirüsle ilgili kritik kararların alınması beklenen Kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında başladı

Son dakika! Dün Bilim Kurulu toplantısı sonrasında alınan tavsiye kararlarının değerlendirileceği Kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında başladı. Yeni tedbirlerin alınması beklenen toplantı sonrasında Erdoğan bizzat açıklama yapacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine toplantısı başladı. Toplantının ana gündem maddesini koronavirüs ile mücadele oluştururken, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki mutabakat, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler gibi konular da ele alınacak.

BİLİM KURULU SOMUT TEDBİRLERİ İŞARET ETMİŞTİ

Dün Bilim Kurulu toplantısı sonrası yapılan yazılı açıklamada, virüsün yayılmasını önleyici somut tedbirlerin hayata geçirilmesi yönünde tavsiye kararı alındığı vurgulanmıştı. Açıklamada, "Vaka artışında birincil etkenin insan hareketliliği ve toplu mekanlarda bulunma olduğuna dikkat çekilerek alınması gereken kısıtlayıcı tedbirler tüm detaylarıyla masaya yatırıldı. Hastalığın yayılmasını önleyici somut tedbirlerin hayata geçirilmesinin tavsiye edilmesi yönünde karar alındı" denilmişti.

YENİ TEDBİRLER KONUŞULACAK

Kabine Toplantısı'nda da bu konunun ele alınarak yeni tedbirler getirilmesi de gündeme gelecek. Bu kapsamda okulların açılışının ertelenmesi, toplu mekanlarla ilgili kısıtlamalar gibi bir dizi tedbirin uygulamaya geçmesi gündemde.

AZERBAYCAN TEZKERESİ GÖRÜŞÜLECEK

Diğer yandan Azerbaycan ile Ermenistan arasında varılan mutabakat çerçevesinde ateşkes ilan edilmiş, Ermenistan işgal ettiği bölgeleri Azerbaycan'a bırakacaktı. Türkiye ve Rusya da gözlem görevi üstlenmek için bölgeye asker gönderecekti. Yaşanan bu gelişmelerin de Kabine Toplantısı'nda değerlendirilmesi bekleniyor.

KIBRIS VE DOĞU AKDENİZ'DEKİ FAALİYETLER ELE ALINACAK

15 Kasım Pazar günü Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli ile beraberindeki heyet KKTC'ye resmi ziyarette bulunurken, Cumhurbaşkanı Erdoğan burada dikkat çeken mesajlar vermişti. Bu kapsamda Doğu Akdeniz'deki son gelişmelerin masaya yatırılması, KKTC'ye yapılacak yatırımlar ve diğer gelişmeler ele alınacak.