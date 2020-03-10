Son dakika: Koronavirüs vakasının tespit edildiği KKTC'de eğitime ara verildi
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Son dakika: Koronavirüs vakasının tespit edildiği KKTC'de eğitime ara verildi - Haber
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, fahrettin koca, Almanya, Güncel

Son dakika: Koronavirüs vakasının tespit edildiği KKTC'de eğitime ara verildi

Son dakika: Koronavirüs vakasının tespit edildiği KKTC'de eğitime önümüzdeki Pazartesi gününe kadar ara verildi, Bakanlar Kurulu ise acil olarak toplandı.

10.03.2020 13:28 | Son Güncelleme: 10.03.2020 14:00
Son dakika: Koronavirüs vakasının tespit edildiği KKTC'de eğitime ara verildi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanı Ali Pilli, ülkeye Almanya'dan gelen 65 yaşındaki turistte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiğini açıkladı. Bu vaka Yavru Vatan'da görülen ilk koronavirüs vakası olurken, ülkede önümüzdeki Pazartesi gününe kadar eğitime ara verildi.

Bakanlar Kurulu ise yeni tip koronavirüs gündemiyle acilen topladı. Bakan Pilli, Alman turistle birlikte gelen 30 turistin de karantina altına alındığını açıkladı.

15 MART'A KADAR TATİL

KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Kovid-19'a karşı tedbir için 15 Mart'a kadar tüm okulların tatil edildiğini duyurdu.

Çavuşoğlu, Bakanlar Kurulu toplantısı devam ederken açıklama yaptı.

HAFTA SONU TEKRAR DEĞERLENDİRİLECEK

Kovid-19'e karşı tedbir için tüm okulların 15 Mart'a kadar tatil edildiğini belirten Çavuşoğlu, kararın hafta sonunda yeniden değerlendirileceğini bildirdi.

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Son dakika: Koronavirüs vakasının tespit edildiği KKTC'de eğitime ara verildi

Haberin Videosu:

Koronavirüs vakasının tespit edildiği KKTC'de eğitime ara verildi

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

30 yıllık papaz Müslüman oldu! Sebebi ise günümüzün en büyük krizi Haber
30 yıllık papaz Müslüman oldu! Sebebi ise günümüzün en büyük krizi
Aylık kazancı 15 bin lira! Günlük 150 liraya çalışacak çırak bulamıyor Haber
Aylık kazancı 15 bin lira! Günlük 150 liraya çalışacak çırak bulamıyor
Tacize uğrayıp sinir krizi geçiren genç kız: Ne var benim üstümde? Haber
Tacize uğrayıp sinir krizi geçiren genç kız: Ne var benim üstümde?
Maskeli erkek yolcu, elini ağzına götürüp defalarca direğe sürdü Haber
Maskeli erkek yolcu, elini ağzına götürüp defalarca direğe sürdü
Polis, temizlikçi kılığına girip fuhuş rezaletini gözler önüne serdi Haber
Polis, temizlikçi kılığına girip fuhuş rezaletini gözler önüne serdi
Rakam belli oldu! Benzin ve motorine tarihi indirim geliyor Haber
Rakam belli oldu! Benzin ve motorine tarihi indirim geliyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Hulusi Akar Abdülhamit Gül Charles Michel Süleyman Soylu İçişleri Bakanı
Magazin Cem Yılmaz Sinan Akçıl Demet Akalın Defne Samyeli
Spor Podolski Ersun Yanal Berkay Şahin Rıza Çalımbay Hikmet Karaman
Daha Fazla Kadın Rusya İtalya Petrol
Şu an buradasınız: Son dakika: Koronavirüs vakasının tespit edildiği KKTC'de eğitime ara verildi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.3.2020 14:19:58. #1.15#