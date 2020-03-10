Son dakika: Koronavirüs vakasının tespit edildiği KKTC'de eğitime ara verildi Son dakika: Koronavirüs vakasının tespit edildiği KKTC'de eğitime önümüzdeki Pazartesi gününe kadar ara verildi, Bakanlar Kurulu ise acil olarak toplandı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanı Ali Pilli, ülkeye Almanya'dan gelen 65 yaşındaki turistte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiğini açıkladı. Bu vaka Yavru Vatan'da görülen ilk koronavirüs vakası olurken, ülkede önümüzdeki Pazartesi gününe kadar eğitime ara verildi.

Bakanlar Kurulu ise yeni tip koronavirüs gündemiyle acilen topladı. Bakan Pilli, Alman turistle birlikte gelen 30 turistin de karantina altına alındığını açıkladı.

15 MART'A KADAR TATİL

KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Kovid-19'a karşı tedbir için 15 Mart'a kadar tüm okulların tatil edildiğini duyurdu.

Çavuşoğlu, Bakanlar Kurulu toplantısı devam ederken açıklama yaptı.

HAFTA SONU TEKRAR DEĞERLENDİRİLECEK

Kovid-19'e karşı tedbir için tüm okulların 15 Mart'a kadar tatil edildiğini belirten Çavuşoğlu, kararın hafta sonunda yeniden değerlendirileceğini bildirdi.