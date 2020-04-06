Son Dakika: Koronavirüs Türkiye'de 649 can aldı, vaka sayısı 30 bin 217'ye yükseldi Son dakika: Türkiye'de yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle son 24 saatte 75 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 148 yeni vaka tespit edildi. Açıklanan son rakamlarla birlikte Türkiye'de koronavirüsten can kaybı 649'a, toplam vaka sayısı ise 30 bin 217'ye yükseldi.

Türkiye'de yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 649'a, toplam vaka sayısı ise 30 bin 217'ye yükseldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölüm sayısına ilişkin güncel bilgileri Twitter hesabından paylaştı. Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, Türkiye'de son 24 saatte 21 bin 400 test yapıldı ve 3 bin 148 yeni vaka tespit edildi. Son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 75 kişi daha hayatını kaybetti. Açıklanan son rakamlarla birlikte Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 649'a, toplam vaka sayısı ise 30 bin 217'ye yükseldi. Ayrıntılar geliyor...