Son Dakika: Türkiye'de 15 dakikada sonuç veren koronavirüs testi uygulanmaya başladı Son dakika: Sağlık Bakanlığı, 15 dakika gibi kısa bir sürede sonuç alınabilecek koronavirüs tanı kitlerini uygulamaya başladı.

Türkiye'deki koronavirüs salgınına karşı 15 dakikada sonuç veren tanı kitleri kullanılmaya başlandı.

Tüm dünyada etkisi her geçen gün artan koronavirüs Türkiye'de de 9 kişinin ölmesine neden oldu. Salgının görüldüğü ilk günden itibaren tedbirleri artıran Sağlık Bakanlığı şimdi de yeni tanı kitlerinin kullanılmaya başlandığını duyurdu.

15 DAKİKADA SONUÇ VERİYOR

Bakanlık virüsün yayılımını önlemek amacıyla Bilim Kurulunun önerisiyle test sayısını artırdı. Test yapılabilen laboratuvar sayısını genişleten Bakanlık şimdi de 15 dakika gibi kısa bir sürede sonuç alınabilecek tanı kitlerini uygulamaya başladı.

Artık Yeni koronavirüs tanısında, 60-90 dakika içinde kapsamlı sonuç alınmasına olanak tanıyan yerli tanı kitinin yanı sıra 15 dakikada sonuç verebilen hızlı tanı kiti de kullanılacak.

AĞIZ VE BURUNDAN ALINAN ÖRNEK İNCELENİYOR

Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Yasemin Coşkun, daha fazla kişiye test yapılarak izolasyonun sağlanabilmesi için hızlı tanı kitinde, yerli tanı kitinde olduğu gibi ağız ya da burun mukozasından alınan sürüntü örneğinin incelendiğini belirtti.

Coşkun, başta acil servisler olmak üzere kolay ve hızlı bir kullanımı olan testin yaygın bir şekilde uygulanabileceğini söyleyerek güvenirliğinin de yüksek olduğunuza dikkat çekti.Coşkun daha sonra hızlı tanı kitininin nasıl kullanıldığını uygulamalı olarak anlattı.