Son Dakika: Türkiye'de 15 dakikada sonuç veren koronavirüs testi uygulanmaya başladı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Sağlık ›› Son Dakika: Türkiye'de 15 dakikada sonuç veren koronavirüs testi uygulanmaya başladı - Haber
Sağlık Bakanlığı, Türkiye, Sağlık, Güncel

Son Dakika: Türkiye'de 15 dakikada sonuç veren koronavirüs testi uygulanmaya başladı

Son dakika: Sağlık Bakanlığı, 15 dakika gibi kısa bir sürede sonuç alınabilecek koronavirüs tanı kitlerini uygulamaya başladı.

21.03.2020 16:34 | Son Güncelleme: 21.03.2020 17:15
Son Dakika: Türkiye'de 15 dakikada sonuç veren koronavirüs testi uygulanmaya başladı

Türkiye'deki koronavirüs salgınına karşı 15 dakikada sonuç veren tanı kitleri kullanılmaya başlandı.

Tüm dünyada etkisi her geçen gün artan koronavirüs Türkiye'de de 9 kişinin ölmesine neden oldu. Salgının görüldüğü ilk günden itibaren tedbirleri artıran Sağlık Bakanlığı şimdi de yeni tanı kitlerinin kullanılmaya başlandığını duyurdu.

15 DAKİKADA SONUÇ VERİYOR

Bakanlık virüsün yayılımını önlemek amacıyla Bilim Kurulunun önerisiyle test sayısını artırdı. Test yapılabilen laboratuvar sayısını genişleten Bakanlık şimdi de 15 dakika gibi kısa bir sürede sonuç alınabilecek tanı kitlerini uygulamaya başladı.

Artık Yeni koronavirüs tanısında, 60-90 dakika içinde kapsamlı sonuç alınmasına olanak tanıyan yerli tanı kitinin yanı sıra 15 dakikada sonuç verebilen hızlı tanı kiti de kullanılacak.

AĞIZ VE BURUNDAN ALINAN ÖRNEK İNCELENİYOR

Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Yasemin Coşkun, daha fazla kişiye test yapılarak izolasyonun sağlanabilmesi için hızlı tanı kitinde, yerli tanı kitinde olduğu gibi ağız ya da burun mukozasından alınan sürüntü örneğinin incelendiğini belirtti.

Coşkun, başta acil servisler olmak üzere kolay ve hızlı bir kullanımı olan testin yaygın bir şekilde uygulanabileceğini söyleyerek güvenirliğinin de yüksek olduğunuza dikkat çekti.Coşkun daha sonra hızlı tanı kitininin nasıl kullanıldığını uygulamalı olarak anlattı.

NE OLMUŞTU?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın TBMM'de, hızlı sonuç veren antijenden geliştirilmiş tanı kitinin Türkiye genelinde tüm illere dağıtılma kararı alındığını açıklamasının ardın Bakanlık harekete geçti. 15 dakika sonuç alınabilen tanı kiti temin edilerek Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Viroloji Laboratuvarında tanıtıldı.

Son Dakika: Türkiye'de 15 dakikada sonuç veren koronavirüs testi uygulanmaya başladı

Haberin Videosu:

Türkiye'de 15 dakikada sonuç veren koronavirüs testi uygulanmaya başladı

İlgili Haberler

Türkiye'nin koronavirüsün tedavisi için geliştirdiği tanı kiti yurt dışına satılacak
Türkiye'nin koronavirüsün tedavisi için geliştirdiği tanı kiti yurt dışına satılacak
Bangladeşli bilim insanları fiyatı 20 lira olan koronavirüs tanı kiti keşfetti
Bangladeşli bilim insanları fiyatı 20 lira olan koronavirüs tanı kiti keşfetti

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları (8)
500
ALİ: aşı lazım aşı kit de önemlide aşı olmadan olmazz
Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
MEHMET AKKIN: hangi ülke menşeli biliimi ilme faydalı toplumlara saygılar . . . . . . ilmin bilmin faydalarını anlamışlardır
Cevap Yaz Yayından Kaldır
YÖRÜK: Haydi Türkiyem Haydi Kardeslerim el birligi ile yenecegiz insallah tedbir bizden takdir Allah dan. Saglik calisanlarina ve Hekimlerimze Rabim güc versin iyi ki varsiniz.
Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
SONER: Merhaba, korona virüsü ile aşısı bulundu gibi söylentiler varda bunlar neden piyasada yok bilinir ki çoğaltılması zaman alır ama sanki böyle deyince bu hastalık virüs çıkıp gidecek arkadaş varsa bu ilaç yapılsın. Yoksa biz de biliyoruz her gün yeni bulgular yapılıyor araştırılıyor. Bunlar zaman aşımında iken ölen ölüyor. Sana bana sıra gelene kadar laflar tartışmaya gerek yok. Bu virüsün ilacı varsa anında yapılacak böyle teselli olunur. Doğru giden gitti kalan için şanslı vs ne deyim Allah büyü
Cevap Yaz Yayından Kaldır
TR: BRAVO SAĞLIK BAKANI BRAVO . . . . MİLLETİMİZ SAĞOLSUN DEVLETİMİZ VAROLSUN
Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
ARAŞTIRIN: Test işinin Güney Kore''de nasıl yapıldığını bir araştırın.
Cevap Yaz Yayından Kaldır
AD: Haydi yeneceğiz bu mereti
Cevap Yaz Yayından Kaldır
CHİNA TOWN: Onunda çakmasını yapar birbirimizi kazıklarız. Kolonya ve dezenfektan örneği gibi.
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Komşudan umutlandıran haber: İlacı bulduk, 10 günde piyasada olacak Haber
Komşudan umutlandıran haber: İlacı bulduk, 10 günde piyasada olacak
Yasaklar ardı ardına geliyor! En riskli bölgelerden biri daha kapanıyor Haber
Yasaklar ardı ardına geliyor! En riskli bölgelerden biri daha kapanıyor
Havai fişeklerle kutlama yapan Çin'den üçüncü kez iyi haber geldi Haber
Havai fişeklerle kutlama yapan Çin'den üçüncü kez iyi haber geldi
Yaşlılarımız zapt edilemiyor! Önce küfür etti, ardından bıçak çekti Haber
Yaşlılarımız zapt edilemiyor! Önce küfür etti, ardından bıçak çekti
Peş peşe uyarılar yapılırken İBB'nin bu hareketi büyük tepki topladı Haber
Peş peşe uyarılar yapılırken İBB'nin bu hareketi büyük tepki topladı
'Neden evden çıktınız?' sorusuna verdiği yanıtla pes dedirtti Haber
"Neden evden çıktınız?" sorusuna verdiği yanıtla pes dedirtti
Camilerde alınan koronavirüs tedbirlerinin önemi bir kez daha anlaşıldı
Camilerde alınan koronavirüs tedbirlerinin önemi bir kez daha anlaşıldı
Son Dakika: Teknoparklardaki 5 bin 682 firmadan 2 ay boyunca kira alınmayacak
Son Dakika: Teknoparklardaki 5 bin 682 firmadan 2 ay boyunca kira alınmayacak
Koronavirüs salgınında hayatını kaydeden 9 vatandaşımızın ortak özelliği yaşlı olmaları
Koronavirüs salgınında hayatını kaydeden 9 vatandaşımızın ortak özelliği yaşlı olmaları
Rizeli genç, koronavirüse karşı 8 metrelik kiraz ağacının tepesine yaptığı ağaç evde yaşıyor
Rizeli genç, koronavirüse karşı 8 metrelik kiraz ağacının tepesine yaptığı ağaç evde yaşıyor
Üsküdar Belediyesi'nden güldüren paylaşım: Bizi bunu yapmak zorunda bırakmayın
Üsküdar Belediyesi'nden güldüren paylaşım: Bizi bunu yapmak zorunda bırakmayın
Van'da son 2-3 yıldır büyük tahribatlara yol açan çekirge türleri ortaya çıktı
Van'da son 2-3 yıldır büyük tahribatlara yol açan çekirge türleri ortaya çıktı
Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Boateng, imajını değiştirdi
Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Boateng, imajını değiştirdi
Koronavirüs açıklaması sonrası Barcelona'dan F.Bahçe'ye destek mesajı
Koronavirüs açıklaması sonrası Barcelona'dan F.Bahçe'ye destek mesajı
Galatasaray'da ateşi yükselen Abdurrahim Albayrak'ın ardından Mahmut Recevik de hastaneye başvurdu
Galatasaray'da ateşi yükselen Abdurrahim Albayrak'ın ardından Mahmut Recevik de hastaneye başvurdu
Gaziantep Teknik Direktörü Sumudica, jet kiralayıp ülkesine gitti
Gaziantep Teknik Direktörü Sumudica, jet kiralayıp ülkesine gitti
Koronavirüs salgınına aldırmayan vatandaşlar, İstanbul'daki sahillere akın etti
Koronavirüs salgınına aldırmayan vatandaşlar, İstanbul'daki sahillere akın etti
Son dakika: Toplu asker uğurlama törenleri geçici olarak yasaklandı
Son dakika: Toplu asker uğurlama törenleri geçici olarak yasaklandı
Arda Turan'dan Fatih Terim sözleri: Benim için baba
Arda Turan'dan Fatih Terim sözleri: Benim için baba
Öğretmen çift, okullara ara verilmesiyle sağlık çalışanları için maske üretmeye başladı
Öğretmen çift, okullara ara verilmesiyle sağlık çalışanları için maske üretmeye başladı
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara: Koronavirüs kapan bir futbolcunun futbol oynayamama ihtimali çok yüksek
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara: Koronavirüs kapan bir futbolcunun futbol oynayamama ihtimali çok yüksek
Koronavirüs teşhisi konulan sunucu Burak Akkul'un tedavisine yoğun bakımda devam ediliyor
Koronavirüs teşhisi konulan sunucu Burak Akkul'un tedavisine yoğun bakımda devam ediliyor
İngiltere'de koronavirüs nedeniyle 33 kişi daha hayatını kaybetti
İngiltere'de koronavirüs nedeniyle 33 kişi daha hayatını kaybetti
Hakan Çalhanoğlu'nun koronavirüs test sonuçları belli oldu
Hakan Çalhanoğlu'nun koronavirüs test sonuçları belli oldu
Türkiye'de yüzde 12'lik kesim koronavirüse karşı hiçbir önlem almıyor
Türkiye'de yüzde 12'lik kesim koronavirüse karşı hiçbir önlem almıyor
İstanbullular 'evde kal' çağrısına uymadı! Belgrad Ormanı'na akın ettiler
İstanbullular 'evde kal' çağrısına uymadı! Belgrad Ormanı'na akın ettiler
İngiltere'de koronavirüs salgını nedeniyle eğlence mekanları kapatılacak
İngiltere'de koronavirüs salgını nedeniyle eğlence mekanları kapatılacak
Osman Kavala'ya 'anayasayı ihlal' suçlamasından tahliye kararı verildi
Osman Kavala'ya 'anayasayı ihlal' suçlamasından tahliye kararı verildi
Sultanahmet köftecisi, koronavirüs salgını sebebiyle tarihinde ilk kez kapandı
Sultanahmet köftecisi, koronavirüs salgını sebebiyle tarihinde ilk kez kapandı
KKTC'de Kovid-19 tedavisi gören 3 hasta sağlığına kavuştu
KKTC'de Kovid-19 tedavisi gören 3 hasta sağlığına kavuştu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Akif Ersoy Özgür Özel Hulusi Akar Ziya Selçuk Fahrettin Koca
Magazin Yalın Seda Akgül Rita Wilson Fahrettin Koca
Spor Falcao Ersun Yanal Bülent Uygun Rıza Çalımbay Fernando Muslera
Daha Fazla Mart Wuhan Karar İtalya
Şu an buradasınız: Son Dakika: Türkiye'de 15 dakikada sonuç veren koronavirüs testi uygulanmaya başladı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.3.2020 17:22:31. #1.15#
title