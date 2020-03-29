Son dakika: Koronavirüs salgınında iyileşen hasta sayısı 140 bin 225'e yükseldi Son dakika: Koronavirüs salgınında, sağlığına kavuşup taburcu edilen hasta sayısı 140 bin 225'e yükseldi.

Çin'in Hubei eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık'ta ortaya çıkan ve pandemi haline gelen koronavirüs salgını sebebiyle 31 bine yakın insan hayatını kaybederken, 660 bini aşkın insan virüsle enfekte oldu. Öte yandan dünya üzerinde ölümcül virüsü yenerek sağlığına kavuşan hasta sayısı ise 140 bin 225'e yükseldi.

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