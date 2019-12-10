Son dakika: Konya'da 2 katlı kerpiç bina çöktü! 2'si çocuk, 3 kişi hayatını kaybetti
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Son dakika: Konya'da 2 katlı kerpiç bina çöktü! 2'si çocuk, 3 kişi hayatını kaybetti

Son dakika: Konya'nın Karatay ilçesinde 2 katlı kerpiç bina çöktü. 2'si çocuk, 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

10.12.2019 10:22 | Son Güncelleme: 10.12.2019 10:40
Son dakika: Konya'da 2 katlı kerpiç bina çöktü! 2'si çocuk, 3 kişi hayatını kaybetti

'nın ilçesinde 2 katlı kerpiç bina çöktü, enkaz altında kaldığı öne sürülen 3 kişi için kurtarma çalışması başlatıldı. Yapılan çalışmalar sonucu enkaz altında 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Bu 3 kişiden 2'sinin çocuk olduğu öğrenildi.

Olay yerinden ilk fotoğraflar:

Ayrıntılar geliyor...


Haber Videosu

: Son dakika: Konya'da 2 katlı kerpiç bina çöktü! 2'si çocuk, 3 kişi hayatını kaybetti
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