Son dakika: Konya'da 2 katlı kerpiç bina çöktü! 2'si çocuk, 3 kişi hayatını kaybetti
Son dakika: Konya'nın Karatay ilçesinde 2 katlı kerpiç bina çöktü. 2'si çocuk, 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
10.12.2019 10:22 | Son Güncelleme: 10.12.2019 10:40
Konya'nın Karatay ilçesinde 2 katlı kerpiç bina çöktü, enkaz altında kaldığı öne sürülen 3 kişi için kurtarma çalışması başlatıldı. Yapılan çalışmalar sonucu enkaz altında 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Bu 3 kişiden 2'sinin çocuk olduğu öğrenildi.
Olay yerinden ilk fotoğraflar:
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