Takla atan otomobil hayatlarının baharındaki 3 gence mezar oldu
Konya'da otomobilin karşı şeride geçerek takla attığı kazada 3 genç hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı.
Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 70 DT 224 plakalı otomobil, Sancak Mahallesi Şafak Caddesi'nde refüjdeki ağaçlara çarparak karşı yola devrildi.
3 GENÇ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Kazada Merter Koyucu (22), Aybüke Ece (19) ve Hazar Yazar (21) olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan 1 kişi iseMeram Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı