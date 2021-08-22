Takla atan otomobil hayatlarının baharındaki 3 gence mezar oldu
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Takla atan otomobil hayatlarının baharındaki 3 gence mezar oldu

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Konya'da otomobilin karşı şeride geçerek takla attığı kazada 3 genç hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı.

Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 70 DT 224 plakalı otomobil, Sancak Mahallesi Şafak Caddesi'nde refüjdeki ağaçlara çarparak karşı yola devrildi.

3 GENÇ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazada Merter Koyucu (22), Aybüke Ece (19) ve Hazar Yazar (21) olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan 1 kişi iseMeram Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Takla atan otomobil hayatlarının baharındaki 3 gence mezar oldu
Takla atan otomobil hayatlarının baharındaki 3 gence mezar oldu
Takla atan otomobil hayatlarının baharındaki 3 gence mezar oldu
Takla atan otomobil hayatlarının baharındaki 3 gence mezar oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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