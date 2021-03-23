Son dakika haber... Çöken bahçe duvarının altında kalan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
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Son dakika haber... Çöken bahçe duvarının altında kalan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

23.03.2021 18:33 | Son Güncelleme: 23.03.2021 18:48

Gelen son dakika haberine göre Konya'da evinin sokağında oynayan 5 yaşındaki çocuk, bahçe duvarının üzerine devrilmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Konya'da evinin sokağında oynayan 5 yaşındaki çocuk, bahçe duvarının üzerine devrilmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Meram İlçesi Küçük Kovanağzı Mahallesi Aba Sokak'ta oynayan 5 yaşındaki Ümmü Nigar Yurduseven, henüz belirlenemeyen nedenle çöken briket bahçe duvarının altında kaldı.

Çevredekilerin yıkıntının arasından çıkardığı kız çocuğuna ihbar üzerine gelen 112 Acil Servis ekipleri müdahale etti.

Sağlık ekibinin bir süre ambulansta müdahaleyi sürdürdüğü küçük kız kurtarılamadı.

Ümmü Nigar Yurduseven'in cansız bedeni, olay yerinde yapılan savcılık incelemesinin ardından Konya Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Son dakika haber... Çöken bahçe duvarının altında kalan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Son dakika haber... Çöken bahçe duvarının altında kalan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Son dakika haber... Çöken bahçe duvarının altında kalan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Son dakika haber... Çöken bahçe duvarının altında kalan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Coşkun

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