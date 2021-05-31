Son dakika... Kızılay uçurtma şenliğiyle çocukların yüzünü güldürdü
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Son dakika... Kızılay uçurtma şenliğiyle çocukların yüzünü güldürdü

Son dakika... Kızılay uçurtma şenliğiyle çocukların yüzünü güldürdü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Son dakika haberi... Kızılay Kadın Kolu Ağrı Şubesi, Arakonak köyünde yaşayan çocuklarla bir araya gelerek uçurtma şenliği düzenledi.

Kızılay Kadın Kolu Ağrı Şubesi, Arakonak köyünde yaşayan çocuklarla bir araya gelerek uçurtma şenliği düzenledi.

Kızılay Kadın Kolu Ağrı gönüllüleri, merkeze bağlı Arakonak köyünde yaşayan çocukların yüzlerini güldürmek için uçurtma alarak köye gitti. Pandeminin getirdiği kısıtlamalar ve önlemler dikkate alınarak düzenlenen organizasyonda doyasıya eğlenen çocuklar, etkinlik sonrası dağıtılan ikramlıkların tadını çıkardı. - AĞRI

Son dakika... Kızılay uçurtma şenliğiyle çocukların yüzünü güldürdü
Son dakika... Kızılay uçurtma şenliğiyle çocukların yüzünü güldürdü
Son dakika... Kızılay uçurtma şenliğiyle çocukların yüzünü güldürdü
Son dakika... Kızılay uçurtma şenliğiyle çocukların yüzünü güldürdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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