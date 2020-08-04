Son dakika... Kırıkkale'deki 'Kilit Kavşak' kilitlendi, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu (2)
Son dakika haberi: TRAFİK YOĞUNLUĞU, GECE DE DEVAM ETTİBirçok il ile bağlantısının kesiştiği kavşak noktasında bulunan Kırıkkale'de, bayram izninden dönen vatandaşların oluşturduğu araç yoğunluğu yaşanıyor.
04.08.2020 00:49 | Son Güncelleme: 04.08.2020 00:52
TRAFİK YOĞUNLUĞU, GECE DE DEVAM ETTİ
Birçok il ile bağlantısının kesiştiği kavşak noktasında bulunan Kırıkkale'de, bayram izninden dönen vatandaşların oluşturduğu araç yoğunluğu yaşanıyor. Jandarma ve polis ekiplerinin aralıksız görev yapıtığı yollarda yoğunluk gece yarısına kadar devam etti. Kilometrelerce devam eden araç kuyruğu, drone ile havadan görüntülendi.
Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE,
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Kaynak: DHA