- Kırgızistan'da iş yerinde patlama: 1 ölü, 3 yaralı
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- Kırgızistan'da iş yerinde patlama: 1 ölü, 3 yaralı

19.12.2020 15:48 | Son Güncelleme: 19.12.2020 16:01

- Kırgızistan'da iş yerinde patlama: 1 ölü, 3 yaralı Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te bir iş yerinde meydana gelen patlama sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

- Kırgızistan'da iş yerinde patlama: 1 ölü, 3 yaralı

BİŞKEK - Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te bir iş yerinde meydana gelen patlama sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kırgızistan Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkenin başkenti Bişkek'teki İsa Ahunbayev ve Sayakbay Karalayev caddelerinin kesiştiği noktada bulunan bir iş yerinde patlama meydana geldiği belirtildi. Ev aletleri tamiri yapılan iş yerinde yaşanan patlama sonrası çıkan yangında 57 yaşındaki bir kişinin hayatını kaybettiği, yaralanan 3 kişinin ise hastaneye kaldırıldığı açıklandı.

Patlama sonucu her iki caddenin trafiğe kapatıldığı öğrenildi. Yangının yerel saatle 13.11 sıralarında söndürüldüğü ifade edildi.

Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, patlamanın nedeninin henüz bilinmediği olayla ilgili incelemenin sürdüğü belirtildi.

- Kırgızistan'da iş yerinde patlama: 1 ölü, 3 yaralı
- Kırgızistan'da iş yerinde patlama: 1 ölü, 3 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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