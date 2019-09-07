Son dakika: Kemal Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı düzenlendi

Son dakika: Kemal Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı düzenlendi

Son dakika: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yumurtalı saldırıya uğradı.

07.09.2019 20:17
Son dakika: Kemal Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı düzenlendi

Aydın'ın ilçelerine ziyaretlerini sürdüren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kuşadası Belediye önünde toplananlara seslendiği sırada ezan okunmaya başlayınca konuşmasına ara verdi. Bu sırada Kılıçdaroğlu'na doğru birkaç yumurta fırlatıldı.

KORUMALAR GÜVENLİK ÇEMBERİ OLUŞTURDU

Yumurtalar Kılıçdaroğlu'na isabet etmezken yumurtayı atanlar henüz tespit edilemedi. Saldırı sonrası korumalar güvenlik çemberi oluştururken yaşananlara vatandaşlar tepki gösterdi.

Ayrıntılar geliyor...

Son dakika: Kemal Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı düzenlendi
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