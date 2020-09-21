Kendi bisikletini bırakıp küçük çocuğun bisikleti çaldı Bursa'da daha önce de bisiklet çalan hırsız, bu sefer küçük bir çocuğun bisikletine göz dikti. Kendi bisikletini bırakan hırsız, küçük çocuktan çaldığı bisikletle hızla olay yerinden kaçtı.

Bursa'da bir hafta içinde iki bisiklet çalan hırsız, bu seferde eski bisikletini bırakıp markete giren çocuğun bisikletini çaldı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, merkez Yıldırım İlçesinde meydana geldi. İddiaya göre bir haftada iki kere bisiklet çalan hırsız, eski bisikletiyle geldiği caddede markete giren bir çocuğun bisikletini gözüne kestirdi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde ise, şüpheli ilk olarak markete giren çocuğun kapının önüne bıraktığı bisikleti gözüne kestirdi.

KÜÇÜK ÇOCUĞU TAKİP EDİP İZLEDİ

Bisiklete yaklaşan hırsız; çocuğu karşısında görünce yoluna devam etti. Çocuğun marketten çıkarak bir dükkana daha girdiğini ve bisikleti de yine kapının önüne koyduğunu gören şüpheli hemen geri dönerek kapının kenarında duran çocuğun bisikletine binerek hızla gözden kayboldu.

POLİS OLAYLA İLGİLİ ÇALIŞMA BAŞLATTI

Durum üzerine çocuk ailesine haber verdi. Ailesi, polis ekiplerini arayarak ihbarda bulundu. Olay yerine gelen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Şüphelinin eşkâlini belirleyen ekipler hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı