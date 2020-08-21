Son dakika... Kayseri'de 2 aylık bebek beşiğinde ölü bulundu Son dakika haberi: KAYSERİ'de 2 aylık İlhan Aslan bebek, ailesi tarafından beşiğinde ölü bulundu.

KAYSERİ'de 2 aylık İlhan Aslan bebek, ailesi tarafından beşiğinde ölü bulundu. Bebeğin ölüm nedeni, otopside belirlenecek.

Merkez Kocasinan ilçesi Elagöz mahallesi Berat sokakta müstakil evde oturan ve ismi açıklanmayan çift, sabah uyandıklarında 2 aylık bebekleri İlhan Aslan'ı beşikte hareketsiz buldu. Ailenin haber vermesiyle gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde bebeğin öldüğü belirlendi. Gelen polis ekipleri evde inceleme yaptı. İncelemenin ardından bebeğin cesedi, otopsi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Bebeğin ölüm nedeni, otopside belirlenecek.

Kaynak: DHA