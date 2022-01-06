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20 gün boyunca aradılar, cesedini bulunca gözyaşlarına boğuldular

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

20 gün boyunca aradılar, cesedini bulunca gözyaşlarına boğuldularANTALYA Antalya'da 20 gündür kayıp olarak aranan oto tamir ustası Mehmet Nur'un (46), Döşemealtı ilçesindeki Güver Uçurumu ormanlık alanda cansız bedeni bulundu.

MURATPAŞA, ANTALYA (İHA) - 20 gün boyunca aradılar, cesedini bulunca gözyaşlarına boğuldular

ANTALYA Antalya'da 20 gündür kayıp olarak aranan oto tamir ustası Mehmet Nur'un (46), Döşemealtı ilçesindeki Güver Uçurumu ormanlık alanda cansız bedeni bulundu. Evli, 3 çocuk babası Nur'un kesin ölüm nedeni adli tıp raporu sonucunda belli olacak.

Muratpaşa ilçesi Eski sanayi sitesinde oto tamir ustası Mehmet Nur, 17 Aralık tarihinde bir anda ortadan kayboldu. Ailesi ve yakınlarının tüm aramalarına karşın Nur'a ulaşılamadı. Polise kayıp başvurusunun ardından aile bekleyişe geçerken, Döşemealtı ilçesi Güver Uçurumundaki ormanlık alanda vatandaşlar ceset görerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından bölgeye gelen ekipler, cesedin Mehmet Nur'a ait olduğunu belirledi.

Kesin ölüm nedeni öğrenilmek üzere Adli Tıp Kurumu Morguna otopsi için kaldırılan Nur'un cenazesi, yakınları tarafından gözyaşları içerisinde alındı. Mehmet Nur'un cenazesinin Aksu Merzarlığı'nda defnedileceği öğrenildi.

20 gün boyunca aradılar, cesedini bulunca gözyaşlarına boğuldular

20 gün boyunca aradılar, cesedini bulunca gözyaşlarına boğuldular

20 gün boyunca aradılar, cesedini bulunca gözyaşlarına boğuldular

20 gün boyunca aradılar, cesedini bulunca gözyaşlarına boğuldular

20 gün boyunca aradılar, cesedini bulunca gözyaşlarına boğuldular

20 gün boyunca aradılar, cesedini bulunca gözyaşlarına boğuldular

20 gün boyunca aradılar, cesedini bulunca gözyaşlarına boğuldular

20 gün boyunca aradılar, cesedini bulunca gözyaşlarına boğuldular

20 gün boyunca aradılar, cesedini bulunca gözyaşlarına boğuldular

20 gün boyunca aradılar, cesedini bulunca gözyaşlarına boğuldular

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İhlas Haber Ajansı / Suat Metin - Son Dakika Haberleri

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