Son dakika: İran Meclisi, ABD'li komutanları ve Pentagon'u terörist ilan etti
Son dakika: Kasım Süleymani suikastı sonrası intikam yemini eden İran, ilk resmi adımını attı. İran Meclisi, ABD'li komutanları ve Pentagon'u terörist ilan etti.
07.01.2020 09:08 | Son Güncelleme: 07.01.2020 09:14
ABD Başkanı Donald Trump'ın emri ile İranlı komutan Kasım Süleymani'nin 3 Ocak günü öldürülmesinin ardından intikam yemini eden İran, ilk resmi adımını attı. İran Meclisi, ABD'li komutanların ve ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) terörist ilan edildiğini duyurdu.
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