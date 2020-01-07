: Son dakika: İran Meclisi, ABD'li komutanları ve Pentagon'u terörist ilan etti

07.01.2020 09:08 | Son Güncelleme: 07.01.2020 09:14

ABD Başkanı Donald Trump'ın emri ile İranlı komutan Kasım Süleymani'nin 3 Ocak günü öldürülmesinin ardından intikam yemini eden İran, ilk resmi adımını attı. İran Meclisi, ABD'li komutanların ve ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) terörist ilan edildiğini duyurdu.

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