Son dakika: İran Meclisi, ABD'li komutanları ve Pentagon'u terörist ilan etti
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Son dakika: İran Meclisi, ABD'li komutanları ve Pentagon'u terörist ilan etti

Son dakika: Kasım Süleymani suikastı sonrası intikam yemini eden İran, ilk resmi adımını attı. İran Meclisi, ABD'li komutanları ve Pentagon'u terörist ilan etti.

07.01.2020 09:08 | Son Güncelleme: 07.01.2020 09:14

ABD Başkanı Donald Trump'ın emri ile İranlı komutan 'nin 3 Ocak günü öldürülmesinin ardından intikam yemini eden İran, ilk resmi adımını attı. İran Meclisi, ABD'li komutanların ve ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) terörist ilan edildiğini duyurdu.

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Haber Videosu

: Son dakika: İran Meclisi, ABD'li komutanları ve Pentagon'u terörist ilan etti
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