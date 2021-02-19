Son dakika... Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'nde yeni servis, ünite ve klinik açıldı
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Son dakika... Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'nde yeni servis, ünite ve klinik açıldı

19.02.2021 21:53 | Son Güncelleme: 19.02.2021 21:56
Son dakika... Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'nde yeni servis, ünite ve klinik açıldı

Son dakika gündem haberine göre Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'nde Kronik Yara Servisi, Yara ve Yanık Fizik ve Rehabilitasyon Ünitesi, Tutuklu Servisi ve Psikiyatri Kliniği hizmete alındı.

Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'nde Kronik Yara Servisi, Yara ve Yanık Fizik ve Rehabilitasyon Ünitesi, Tutuklu Servisi ve Psikiyatri Kliniği hizmete alındı.

Hastanede düzenlenen toplu açılış törenine İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Recep Demirhan, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Mikrocerrahi ve Rekonstrüksiyon Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Fethi Hinginar ve Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Türker Özkan katıldı.

Törende, vakfın katkılarıyla Yara ve Yanık Tedavi Merkezi'nde yapılan Kronik Yara Servisi ile Yara ve Yanık Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ünitesi'nin yanı sıra 8 yataklı Tutuklu Servisi ve Psikiyatri Kliniği hizmete açıldı.

Öte yandan, hastanenin yenilenen Yakacık Ek Binası da halkın hizmetine sunuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Küçük

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