Son dakika... Kanser hastası kadınının ilaçlarını jandarma ekipleri yetiştirdi - Haberler
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Son dakika... Kanser hastası kadınının ilaçlarını jandarma ekipleri yetiştirdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Kanser hastası kadınının ilaçlarını jandarma ekipleri yetiştirdi Malatya'da yoğun kar yağışıyla yolların kapanması sonucu ilaçlarını alamayan kanser hastası kadının imdadına jandarma ekipleri yetişti.

MALATYA (İHA) - Kanser hastası kadınının ilaçlarını jandarma ekipleri yetiştirdi

MALATYA - Malatya'da yoğun kar yağışıyla yolların kapanması sonucu ilaçlarını alamayan kanser hastası kadının imdadına jandarma ekipleri yetişti.

Edinilen bilgiye göre, Malatya'nın Hekimhan ilçesi Güzelyurt Mahallesinde ikamet eden Hüsne Canpolat isimli kadın, kanser hastası olması ve yolların kapanması sebebiyle eczaneye gidemeyip ilaçlarını alamadı. Konu Jandarma İlçe Komutanlığına iletilip yardım talebinde bulunuldu.

Hekimhan Kaymakamlığı ve Hekimhan Belediye Başkanlığı ile koordine kurularak 3 saatlik çalışmanın sonucunda yardım talebinde bulunan kadına ulaşılıp ilaçları teslim edildi.

Son dakika... Kanser hastası kadınının ilaçlarını jandarma ekipleri yetiştirdi

Son dakika... Kanser hastası kadınının ilaçlarını jandarma ekipleri yetiştirdi

Son dakika... Kanser hastası kadınının ilaçlarını jandarma ekipleri yetiştirdi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Jandarma, Malatya, Kanser, kar, Güncel, Haber

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