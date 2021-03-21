Son dakika: "Kanki Orçun" hayatını kaybetti

Son dakika gündem haberi: YILLAR önce "Kankigiller" olarak televizyon programı yapan Orçun ve Nuri ikilisinden "Kanki Orçun" olarak bilinen Erman Orçun Yılmaz, geçirdiği kalp krizi sonrası tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.