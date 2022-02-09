Son Dakika | Kamyonet şarampole devrildi; 4 yaralıdan Serengül, hastane yolunda öldü

KONYA (DHA) - KONYA'da, kontrolden çıkıp, şarampole devrilen kamyonette 4 kişi yaralandı. Serengül Erdil (20), hastaneye sevki sırasında yolda hayatını kaybetti.

Kaza, saat 10.30 sıralarında, Konya- Adana yolunun Kesmes Mahallesi yakınında meydana geldi. Enes Yıldırımel (72) yönetimindeki 42 YC 479 plakalı kamyonet, kontrolden çıkıp şarampole devrildi. Kazada sürücü Enes Yıldırımel ve araçtaki Hanife Yıldırımel (67), Songül Erdil (19) ve Serengül Erdil yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Serengül Erdil, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Konya'daki hastaneye sevk edildiği sırada yolda yaşamını yitirdi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.