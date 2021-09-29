Son dakika... Jandarma trafik timleri öğrenci servis araçlarını denetledi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika... Jandarma trafik timleri öğrenci servis araçlarını denetledi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika... Jandarma trafik timleri öğrenci servis araçlarını denetledi

Son dakika 3. sayfa haberine göre Tomarza İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timleri; ilçe genelinde yeni eğitim ve öğretim döneminin başlamasıyla birlikte denetimlerini sıklaştırarak okul servis araçlarında denetim yaptı.

TOMARZA, KAYSERİ (İHA) - Tomarza İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timleri; ilçe genelinde yeni eğitim ve öğretim döneminin başlamasıyla birlikte denetimlerini sıklaştırarak okul servis araçlarında denetim yaptı.

Çocukların trafikte güvenli bir şekilde yolculuk yapması için salgın döneminde okul servis araçlarında alınan tedbirler ekiplerce tek tek kontrol edildi. Denetimlerde okul servis araçlarının yönetmelikte belirtilen şartlara uygunluğu denetlendi. Özellikle servislerde bulunması mecburi ' Okul Taşıtı' yazısı, ışıklı 'dur' levhası, emniyet kemeri, ilk yardım çantası, yangın tüpü, servis kapısının otomatik, camların sabit olması gibi hususların yanında araç şoförlerinin uygunluğu, salgın döneminde araçlarda maske kullanımı, servislerin dezenfekte edilmesi gibi hususlar trafik timlerince tek tek denetlendi.

Emniyet kemeri ve diğer kurallara uyulup-uyulmadığını inceleyen ekipler, kurallara uymayan sürücüler hakkında yasal işlem yaptı. - KAYSERİ

Son dakika... Jandarma trafik timleri öğrenci servis araçlarını denetledi

Son dakika... Jandarma trafik timleri öğrenci servis araçlarını denetledi

Son dakika... Jandarma trafik timleri öğrenci servis araçlarını denetledi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Husumetlisi yerine başkasını vurdu, bıçakla ölüp ölmediğini kontrol etmeye gitti

Husumetlisi yerine başkasını vurdu, bıçakla ölüp ölmediğini kontrol etmeye gitti

 12 yaşındaki çocuk, tüfekle oynarken 9 yaşındaki kuzenini öldürdü

12 yaşındaki çocuk, tüfekle oynarken 9 yaşındaki kuzenini öldürdü

 İki araç rampadan duvarın üstüne düştü, çay içen kadın canı pahasına çocuklarına siper oldu

İki araç rampadan duvarın üstüne düştü, çay içen kadın canı pahasına çocuklarına siper oldu
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Donald Trump Sezai Temelli Meral Akşener Süleyman Soylu
Magazin Gülben Ergen Şevval Şahin Kerem Kamışlı
Spor Balotelli Bülent Uygun Stefan Kuntz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mehmet Nuri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika... Jandarma trafik timleri öğrenci servis araçlarını denetledi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.09.2021 11:42:42. #1.17#