Son dakika... Jandarma Genel Komutanlığı orman yangınlarını söndürme çalışmalarını sürdürüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika... Jandarma Genel Komutanlığı orman yangınlarını söndürme çalışmalarını sürdürüyor

Son dakika... Jandarma Genel Komutanlığı orman yangınlarını söndürme çalışmalarını sürdürüyor
Anadolu Ajansı / Yıldız Nevin Gündoğmuş - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Jandarma Genel Komutanlığı, 13 Mi-17 ve Sikorsky helikopter, 5 JİHA, JİKU, 1526 motorlu araç ve 9 bin 672 personel ile orman yangınlarına müdahale ediyor.

Jandarma Genel Komutanlığı, 13 Mi-17 ve Sikorsky helikopter, 5 JİHA, JİKU, 1526 motorlu araç ve 9 bin 672 personel ile orman yangınlarına müdahale ediyor.

Jandarma Genel Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Jandarma Havacılık Filoları envanterindeki 13 Mi-17 ve Sikorsky helikopter, 31 Temmuz'dan bugüne 976 sorti yaptı, 252 saat havada kalarak, yangın söndürme çalışmalarına katkı sağladı.

10 su sepeti ile söndürme çalışmalarına destek sağlayan jandarma helikopterlerine bugün itibarıyla 3 su sepeti daha takıldı. Böylece 10 helikopter yangına su ile müdahale ederken 3 helikopter de keşif kontrol ve işletme yedeği olarak görev yapıyor.

Helikopterlerin yakıt ikmalleri ise Antalya'da iki ve Muğla'da iki olmak üzere 4 havacılık yakıt tankeri ile karşılanıyor.

Uçuş yapan 13 helikopterin 9'u Muğla'da, ikisi Aydın'da, ikisi Antalya'da yangın söndürme çalışmalarına havadan destek veriyor.

JİHA ve JİKU'lar şu ana dek 56 saat havada kaldı

Malatya, Gaziantep ve Aydın'dan 24 saat esasına göre dönüşümlü/bindirmeli kalkan İHA'lar da Antalya ve Muğla'da görev yapıyor.

Ayrıca Jandarma İnsansız Hava Aracı (JİHA) ve Jandarma İnsanlı Keşif Uçakları da (JİKU) kontrol altına alınan Osmaniye-Merkez, Tunceli-Hozat ve Hatay-Dörtyol bölgeleri de dahil olmak üzere toplam 56 saat 9 dakika havada kalarak, yangın söndürme çalışmalarına katkı verdi.

Aydın Filo Komutanlığından kalkan JİHA ise Muğla-Menteşe-Milas bölgesinde orman yangınlarına yönelik çalışmalar kapsamında havada görevine devam ediyor.

Böylece, yangın söndürme çalışmalarına havadan destek kapsamında, bir JİKU'nun iki kez görev yapmasıyla, ikisi JİKU, 3'ü JİHA toplam 5 JİHA-JİKU, 6 kez görev yapmış oldu.

Yardım ve tahliye çalışmalarında da karadan destek sürüyor

Yangın söndürme çalışmalarına karadan destek kapsamında ise, 10 Jandarma itfaiye aracı, 8 su tankeri, 9 Jandarma TOMA, 6 Unimog, 4 iş makinesi olmak üzere toplam 1526 motorlu araç bölgede görev yapıyor.

Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde 1191'i çevre illerden takviye olmak üzere 9 bin 672 personel yangın bölgelerinde görev alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yıldız Nevin Gündoğmuş

Son dakika! Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Muğla'nın Ula Yangın Yönetim Merkezi'nde konuştu: (1)
Son dakika! Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Muğla'nın Ula Yangın Yönetim Merkezi'nde konuştu: (1)
Antalya'daki yangını söndürür söndürmez soluğu Muğla'da aldılar! Orman savaşçılarının mücadelesi duygulandırdı
Antalya'daki yangını söndürür söndürmez soluğu Muğla'da aldılar! Orman savaşçılarının mücadelesi duygulandırdı
Yangın söndürme uçağının su almasını engelleyen jetski hakkında soruşturma
Yangın söndürme uçağının su almasını engelleyen jetski hakkında soruşturma
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Hulusi Akar Süleyman Soylu Mehmet Nuri Ersoy Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Şeyma Subaşı Yonca Evcimik Süreyya Yalçın
Spor Burak Elmas Caner Erkin Fatih Terim Kerem Aktürkoğlu Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika... Jandarma Genel Komutanlığı orman yangınlarını söndürme çalışmalarını sürdürüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.8.2021 16:00:54. #1.14#

title