Son dakika! İzmir'de TÜGVA'ya ait binada yangın çıktı

İzmir'in Aliağa ilçesinde Türkiye Gençlik Vakfına (TÜGVA) ait binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, gece saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle Kazım Dirik Mahallesi, 377 Sokak'ta bulunan Türkiye Gençlik Vakfı Aliağa Temsilciliği'nin tadilat aşamasında bulunan binasında çıktı. Binadan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederken polis ekipleri de bina çevresinde güvenlik önlemleri aldı.

Yangın, binanın diğer katlarına sıçramadan söndürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - İZMİR