Son Dakika! İYİ Parti lideri Akşener'den iktidara 'sondaj' desteği

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, TBMM Grubu toplantısında konuştu. AB'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmaları nedeniyle Türkiye'ye yaptırım uygulamasına tepki gösteren Akşener, iktidarı hem Kıbrıs ve Yunanistan politikalarından dolayı eleştirirken, sondaj çalışmalarına destek verdi:

"Akdeniz'deki sondaj çalışmaları Türkiye'nin hakkıdır. Rumlara veto hakkınızı kullanmadınız. Rahmetli Denktaş'a yaptıklarınızı unutmadık Sayın Erdoğan! Burnumuzun dibindeki adalarda Yunan askerleri mangal yellerken seyrettiniz. Adasından vazgeçenin denizine sahip çıkması mümkün mü?

Ama yaptırım kararı alan Avrupa'ya da bir çift sözümüz var: Türk milletinin hakkına tecavüz edilmesine arka çıkılmasına utanmıyor musunuz? Yunanistan ve Rum tarafının şımarıklığına 'dur' dememeye utanmıyor musunuz?

Bugüne kadar yanlışlarına karşı çıktığımız iktidarın, bu konuda arkasında olduğumuzu ilan ediyoruz."